حوادث مأساوية ومواجهات أمنية حول العالم

شهدت عدة دول حول العالم اليوم سلسلة من الحوادث المأساوية والأحداث البارزة، فقد أودى حريق في منزل بقرية ألغاباس في جنوب كازاخستان بحياة 12 شخصاً، أغلبهم أطفال، بينما توفيت التوأمتان الفنانتان أليس وإيلين كيسلر في ألمانيا عن عمر 89 عاماً بانتحار بمساعدة الغير بعد مسيرة فنية عالمية، كما اندلع حريق محدود في خط أنابيب غاز بسيبيريا الروسية دون إصابات، وأصيب عشرات التلاميذ في لبنان إثر انقلاب حافلة مدرسية بعد اصطدامها بفان، تركيا تبحث عن مدير منجم بعد انهيار للتربة، ومصر سجلت مقتل ثلاثة مجرمين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، بينما الولايات المتحدة تتعامل مع حادث قتل غير عمد لعاملة تنظيف وصلت بالخطأ إلى منزل في إنديانا، إضافة إلى مظاهرة حاشدة للمعارضة في سلوفاكيا، ونجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث تحطم طائرة، فيما أحبطت الجمارك التونسية تهريب مليوني دولار، وأصدرت محكمة جزائرية أحكاماً بين السجن والإعدام في قضية اغتيال رئيس بلدية.

مصرع 12 شخصاً معظمهم أطفال بحريق في جنوب كازاخستان

أودى حريق اندلع في منزل خاص بقرية ألغاباس في مقاطعة تركستان بجنوب كازاخستان بحياة 12 شخصاً، بينهم 9 أطفال، حسبما أفادت إدارة الطوارئ الوطنية.

وأوضحت الطوارئ أن فرق الإطفاء تلقت بلاغاً عن الحريق في المنزل المكون من طابقين في الصباح الباكر، وعند وصولها كانت النيران قد التهمت المنزل بالكامل. وتم انتشال ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي وتسليمهم لطاقم الإسعاف، بينما عُثر على 12 جثة في الداخل.

وأشار الجيران إلى أن المنزل كان يحتضن حفلاً في اليوم السابق وأن العائلتين مع ضيوفهم كانوا موجودين وقت الحريق، ما أدى إلى انهيار سقف المنزل. ونقلت الخدمة الطبية المحلية ثلاثة من الضحايا إلى المستشفيات، جميعهم في وحدة العناية المركزة، وحالتهم الصحية حرجة لكنها مستقرة.

وأعرب رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكايف عن تعازيه وأوعز للحكومة وحاكم المقاطعة بتقديم المساعدة لذوي الضحايا وإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وفاة التوأمتين كيسلر عن 89 عاما بانتحار بمساعدة الغير بعد مسيرة فنية عالمية

توفيت التوأمتان أليس وإيلين كيسلر، الفنانتان الألمانيّتان الشقيقتان اللتان بلغا ذروة شهرتهما في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر 89 عاما، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضحت الجمعية الألمانية للموت الإنساني في برلين أن الشقيقتين قررتا الانتحار بمساعدة الغير. وكانتا تعيشان في منزل مشترك في غرونفالد قرب ميونيخ، حيث استُدعي ضباط الشرطة إلى المنزل يوم الإثنين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، ولم تُسجَّل أي مؤشرات على وجود شبهة جنائية.

وبدأت مسيرة التوأمتين الفنية مبكراً، حيث لم تتجاوزا العشرين من العمر عندما بدأت أعمالهما على مسرح ليدو في باريس، بعد أن تعلّمتا رقص الباليه وأحيتا أول حفل لهما في دوسلدورف بعد فرار العائلة من ألمانيا الشرقية، لاحقاً، نقلهما مدير مسرح ليدو إلى باريس، ومن هناك انطلقت مسيرتهما العالمية التي شملت جولات فنية حول العالم، واستمرت حتى تجاوزتا الثمانينيات قبل أن تتقاعدا في غرونفالد.

لم تتزوج الشقيقتان قط، وطلبتا في وصيتهما أن يتم دفن رمادهما في جرة واحدة، مواصلة ارتباطهما الدائم الذي كان واضحا في حياتهما اليومية وعلى خشبة المسرح.

حريق محدود في خط أنابيب غاز بسيبيريا الروسية بدون إصابات

أفاد فيتالي خوتسينكو، حاكم مقاطعة أومسك في سيبيريا الروسية، بوقوع عطل تسبب في اندلاع حريق في جزء تحت أرضي من خط غاز رئيسي في إحدى مناطق المقاطعة اليوم الثلاثاء.

وأوضح الحاكم في بيان عبر “تلغرام” أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وأن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث للتعامل معه، كما أكد أن سكان منطقة الحادث والمناطق المجاورة لا يهددهم أي خطر.

في وقت لاحق، أشارت السلطات إلى أن الحريق تم احتواؤه، فيما تجري الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

لبنان: إصابة عشرات التلاميذ جراء اصطدام “فان” بحافلة مدرسية

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بوقوع حادث سير بين حافلة صغيرة وحافلة مدرسية على أوتوستراد زحلة، ما أدى إلى انقلاب الحافلة المدرسية وإصابة عدد من الطلاب.

وأوضحت المصادر أن الـ”فان” اصطدم بالحافلة المخصصة لنقل الطلاب عند مستديرة الرحاب على أوتوستراد زحلة-الكرك في شرق البلاد، ما تسبب في إصابة عشرات التلاميذ، وقد تدخلت فرق الصليب الأحمر لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تركيا.. فرق الإنقاذ تبحث عن مدير منجم حديد بعد انهيار للتربة

أطلقت فرق البحث والإنقاذ بولاية سيواس وسط تركيا عمليات للعثور على مدير تشغيل منجم حديد، بعد انهيار للتربة في المنجم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع في منطقة مفتوحة داخل منجم الحديد في قرية تشالتي، حيث توجهت دوريات الدرك، وفرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، بالإضافة إلى فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وذكرت ولاية سيواس في بيان رسمي أن الانهيار وقع يوم الاثنين عند الساعة 16:30 في منجم يعمل بطريقة التشغيل المكشوف لاستخراج الحديد، وان التربة انهارت على المدير البالغ من العمر 66 عامًا، مما استدعى بدء عمليات البحث والإنقاذ على الفور.

وزارة الداخلية المصرية: فيديو السائح الإسرائيلي وبنطلون الشرطي مفبرك وتم تداوله سابقًا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا ردًا على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يُزعم أنه سائح إسرائيلي يعرض على ضابط شرطة مبلغ 100 دولار مقابل شراء بنطاله.

وأوضحت الوزارة أن الفيديو مفبرك وقد سبق تداوله في عام 2022، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حينها. وأضاف البيان أن الفيديو أظهر قيام أحد الأشخاص الأجانب بمحاولة إهانة الشرطي، إلا أن الشرطي المصري تعامل مع الموقف بحكمة وروح مرحة، مجنبًا نفسه أي إحراج أو توتر، وحافظ على هيبة المؤسسة الأمنية.

ويأتي انتشار مثل هذه المقاطع في وقت تشهد فيه مصر تدفقًا متزايدًا للسياح من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الإسرائيليون، الذين يدخلون البلاد وفق اتفاقيات سياحية قائمة منذ عقود ويخضعون لإجراءات تفتيش مشددة.

مصر: مقتل 3 مجرمين شديدي الخطورة وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بسوهاج

لقي ثلاثة عناصر إجرامية شديدو الخطورة مصرعهم، وأصيب ضابط شرطة، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة سوهاج.

وذكرت وزارة الداخلية أن المتهمين كانوا مطلوبين في قضايا تشمل الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، الخطف، وحيازة سلاح ناري واستعراض قوة، كما أنهم كانوا مطلوبين في قضايا أخرى تتعلق بالخطف وإطلاق النار على رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن القوات نجحت في تحديد مكان اختبائهم وتنفيذ كمائن دقيقة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. وعند شعور المتهمين بوجود القوات، باشروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى مصرعهم وإصابة الضابط الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تمكنت الشرطة من ضبط 6 أسلحة نارية بحوزة المتهمين، تشمل 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش، بالإضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أمريكي يقتل عاملة تنظيف وصلت إلى منزله عن طريق الخطأ في إنديانا

وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل غير العمد إلى كيرت أندرسون، مالك منزل في بلدة ويتستاون بولاية إنديانا، بعد أن أطلق النار على عاملة تنظيف وصلت بالخطأ إلى منزله.

وإذا أدين أندرسون، قد يواجه عقوبة السجن من 10 إلى 30 عامًا، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.

وقالت الشرطة إن الضحية، ماريا فلوريندا ريوس بيريز دي فيلاسكيز (32 عامًا)، كانت مهاجرة من غواتيمالا ضمن فريق تنظيف، وقد وصلت بالخطأ إلى المنزل في الخامس من نوفمبر الجاري. وعثر عليها مقتولة في شرفة مدخل المنزل.

وأكد زوج الضحية أنها كانت معه عند شرفة المنزل عندما أُطلقت النار عليها من الداخل عبر الباب الأمامي، ولم يدرك إصابتها إلا عندما سقطت بين ذراعيه وهي تنزف.

أنصار المعارضة يتظاهرون في سلوفاكيا

شهدت العاصمة السلوفاكية براتيسلافا مظاهرة احتجاج شارك فيها أنصار أحزاب المعارضة، يوم الاثنين.

وقال زعيم حزب “سلوفاكيا المتقدمة” الليبرالي، ميخال شيميتشكا، إن عدد المشاركين بلغ حوالي 50 ألف شخص. وشارك في تنظيم المظاهرة حزب شيميتشكا إلى جانب “الحركة المسيحية الديمقراطية” و”الحرية والتضامن” و”الديمقراطيين”.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر الحكومة في ساحة الحرية بوسط براتيسلافا، احتجاجًا على سياسات حكومة روبرت فيتسو.

وجرت المظاهرة تزامنًا مع يوم النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وهو عيد وطني يحتفل به السلوفاكيون في ذكرى أحداث عام 1989 التي شهدت “الثورة المخملية” التي أنهت الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا.

وزير المعادن الكونغولي ينجو من حادث تحطم طائرة

نجا وزير المعادن في الكونغو، لويس واتوم كابامبا، من حادث تحطم طائرة يوم الاثنين في مطار كولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في أحد مناجم التعدين.

وأفادت التقارير بأن الطائرة القادمة من كينشاسا خرجت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، إلا أن الوزير وجميع أفراد وفده، البالغ عددهم حوالي 20 شخصًا، تمكنوا من إخلاء الطائرة بأمان دون تسجيل أي إصابات، حسبما صرح مستشاره الإعلامي إسحاق نييمبو ورئيس الاتصالات للوزير.

وأشار المسؤولون إلى أن الوزير كان متوجهًا إلى كولويزي لمتابعة حادث انهيار الجسر في منجم للمعادن شبه الصناعي جنوب شرق الكونغو، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا مساء السبت الماضي.

تونس.. الجمارك تحبط تهريب مليوني دولار عبر 3 معابر برية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك التونسية، يوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب نحو مليوني دولار من العملة الأجنبية عبر ثلاثة معابر حدودية برية.

وأوضح العميد شكري الجبري، المتحدث باسم الجمارك، أن محاولات التهريب تمت عبر معبري “الذهيبة” و”راس جدير” على الحدود الليبية، ومعبر “ملولة” على الحدود الجزائرية. وأضاف أن المهربين يعتمدون أساليب معقدة لإخفاء العملة داخل المركبات، مشيراً إلى أن الحرس الجمركي يعتمد على خبرته ومهاراته في اكتشاف هذه المحاولات.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة واسعة لمكافحة التهريب، تشمل السلع والمخدرات، حيث بلغت قيمة القضايا الجمركية خلال شهر أكتوبر وحده نحو 10 ملايين دولار.

الجزائر.. أحكام بين خمس سنوات والسجن والإعدام في قضية اغتيال رئيس بلدية السبت بسكيكدة

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة أحكاماً في قضية اغتيال رئيس بلدية السبت السابق، جمال الدين شاوي، تراوحت بين خمس سنوات سجناً وعقوبة الإعدام.

وذكرت صحيفة “الشروق” أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام على المتهم الرئيسي بعد إدانته بجرائم متعددة، منها القتل مع سبق الإصرار، والاختطاف، وتكوين جماعة أشرار، والسرقة المقترنة بالعنف، وإشعال النار عمداً في مركبة.

كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين 10 سنوات لإدانتهم بعدم الإبلاغ عن جناية والمشاركة في تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة، فيما حصل آخرون على سبع سنوات وخمس سنوات سجناً لتورطهم في تكوين جماعة أشرار والسرقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 30 يناير 2023، بعد العثور على جثة جمال الدين شاوي (33 عاماً) مقتولاً برصاصة في الرأس ومدفوناً بأحد القرى ببلدية الحروش، بعد اختفائه لمدة تسعة أيام.

وأثناء المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، بينما أكدت النيابة العامة وجود قرائن قوية تثبت تورطهم في الجريمة ووجود النية لارتكابها.