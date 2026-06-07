حوادث متفرقة حول العالم.. حرائق دامية واحتجاجات تثير القلق

شهدت عدة دول حول العالم خلال الفترة الأخيرة سلسلة حوادث أمنية وبيئية لافتة، ففي بريطانيا، تحقق الشرطة في حريق “متعمد” دمّر عشرات الحافلات داخل مستودع في إسيكس، بينما شهدت الولايات المتحدة حادث إطلاق نار قرب مهرجان موسيقي في أوهايو أسفر عن إصابات متعددة وسط حالة من الذعر والبحث عن الجناة، وفي الإكوادور، خلّف حريق ضخم في ميناء مانتا خسائر كبيرة طالت قوارب صيد وسط شبهات جنائية، بالتزامن مع استمرار حوادث الحريق في مناطق أخرى، بينها سوق الهال في دمشق الذي تمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية، أما سياسيًا وبيئيًا، فتتصاعد الاحتجاجات في ألبانيا ضد مشروع سياحي ضخم مرتبط بجاريد كوشنر، في ظل جدل واسع حول مستقبل البيئة والاستثمار في البلاد.

حريق متعمد يلتهم 36 حافلة ذات طابقين في إسيكس.. مشاهد “أشبه بالسينما” وفتح تحقيق جنائي في بريطانيا

شهدت مقاطعة إسيكس البريطانية حادثة حريق واسعة النطاق داخل مستودع لتخزين المركبات، أسفرت عن تدمير 36 حافلة ذات طابقين، في واقعة وُصفت بأنها “متعمدة” وتخضع لتحقيق جنائي، وفق ما أفادت به شرطة إسيكس وخدمات الإطفاء والإنقاذ.

وأظهر مقطع مصور لحظات اندلاع النيران بشكل سريع ومكثف داخل الموقع الواقع على طريق موكينغفورد، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود غطّت سماء المنطقة، في مشهد وُصف بأنه أقرب إلى “الأعمال السينمائية” بسبب شدة الاشتعال وسرعة امتداده بين الحافلات المتجاورة.

ووفق السلطات المحلية، فقد استدعى الحريق إغلاق عدد من الطرق المحيطة، بينما دفعت فرق الإطفاء بوحدات متخصصة لمحاصرة النيران، التي استغرقت أكثر من ساعتين قبل السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.

وأعلنت شرطة إسيكس فتح تحقيق رسمي في جريمة حريق متعمد، بعد أن خلصت التقديرات الأولية لفرق الإطفاء إلى أن النيران أُضرمت عمدًا داخل المستودع، في حين لم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به على خلفية الحادثة.

ودعت الشرطة أي شخص يمتلك معلومات أو تسجيلات مرتبطة بالواقعة إلى التقدم بها لدعم مجريات التحقيق، مؤكدة أن العمل الأمني مستمر لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

من جهته، وصف مدير المحطة في خدمة الإطفاء والإنقاذ بإسيكس، لي هيرست، الحادث بأنه “كبير ومعقد” نظرًا لعدد المركبات المتضررة وسرعة انتشار النيران، مشيرًا إلى أن جهود فرق الإطفاء، بالتعاون مع الشرطة ومزودي الخدمات المحلية، ساهمت في احتواء الحريق ومنع تفاقم الأضرار.

وأعرب عن تقديره لجميع الفرق المشاركة وأفراد المجتمع المحلي الذين قدموا الدعم خلال عملية الاستجابة، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات المختلفة لعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على الحريق.

وتواصل السلطات البريطانية التحقيق في خلفيات الحادث، في وقت تشير فيه المعطيات الأولية إلى أن الحريق يحمل طابعًا جنائيًا متعمدًا، وسط تساؤلات حول دوافعه والجهات المحتملة المتورطة فيه.

إصابة 12 شخصًا في إطلاق نار قرب مهرجان بأوهايو الأميركية وسط حالة ذعر وبحث مكثف عن منفذي الهجوم

شهدت مدينة توليدو بولاية أوهايو الأميركية، حالة من الفوضى والذعر بعد حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مهرجان “أولد ويست إند” الموسيقي، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم حالتان في وضع حرج، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وبحسب ما أعلنته شرطة توليدو، فإن الحادث وقع أثناء فعاليات المهرجان السنوي الذي يشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا ويُقام في حي تاريخي بالمدينة، قبل أن تتحول الأجواء الاحتفالية إلى مشهد من الهلع بعد سماع دوي إطلاق نار دفع الحشود إلى الفرار والاحتماء في محيط المكان.

وأوضح نائب رئيس شرطة توليدو جو هيفيرنان أن اثنين من المصابين على الأقل في حالة حرجة، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح تورط شخصين على الأقل في إطلاق النار، مع احتمال أن يكونا قد تبادلا إطلاق النار فيما بينهما، دون تأكيد نهائي لطبيعة الدافع حتى الآن.

وأكدت الشرطة أن البحث لا يزال جاريًا عن المشتبه بهم، في وقت تم فيه نشر قوات إضافية في محيط المهرجان وبدء عمليات تمشيط واسعة للمنطقة، مع دعوات رسمية للسكان والزوار بالابتعاد عن موقع الحادث لحين استكمال الإجراءات الأمنية.

وأشارت إدارة شرطة توليدو في بيان عبر منصة “إكس” إلى أن بلاغات متعددة وردت عن إطلاق نار في محيط المهرجان، حيث تم العثور على عدد من الضحايا في الموقع، قبل نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، دون الكشف عن حصيلة نهائية دقيقة للحالات حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث في سياق استمرار موجات العنف المسلح داخل الولايات المتحدة، حيث تُسجّل سنويًا آلاف الإصابات والوفيات نتيجة حوادث إطلاق النار، ما يثير جدلاً متواصلًا حول انتشار السلاح وصعوبة السيطرة على مثل هذه الحوادث في التجمعات العامة.

حريق ضخم يضرب ميناء مانتا في الإكوادور ويخلّف إصابات وتدمير عشرات القوارب وسط شبهات جنائية قيد التحقيق

شهد ميناء مانتا في مقاطعة مانابي غرب الإكوادور، السبت، حادثة حريق واسعة النطاق اندلعت في رصيف الصيادين، ما أسفر عن إصابة شخصين وتضرر عشرات القوارب والزوارق السريعة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في الموانئ الساحلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اندلع الحريق في منطقة ترسو فيها قوارب الصيد والزوارق السريعة، دون تحديد السبب المباشر حتى الآن، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأوضحت التقارير أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، إضافة إلى تضرر 14 قارب صيد و21 زورقًا سريعًا، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة في أحد أهم الموانئ النشطة على الساحل الإكوادوري.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السلطات تحقق في فرضيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بإمكانية أن يكون الحادث ناجمًا عن تصفية حسابات بين عصابات محلية، والثانية تفيد باحتمال تورط شبكات إجرامية منظمة في تنفيذ هجوم متعمد استهدف الميناء ومراكبه.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من موقع الحريق، إلى جانب سحب كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة، وسط حالة من الذعر في صفوف الصيادين والعاملين في الميناء.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه بعض المناطق الساحلية في الإكوادور تصاعدًا في النشاط الإجرامي المرتبط بشبكات التهريب والجريمة المنظمة، ما يثير مخاوف من تكرار حوادث مماثلة تستهدف البنية الاقتصادية البحرية.

إخماد حريق في سوق الهال المركزي بدمشق وتضرر 24 محلاً دون إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في العاصمة دمشق من إخماد حريق اندلع داخل سوق الهال في منطقة الزبلطاني، بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى المحال والمواقع المجاورة، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار داخل أحد أكبر الأسواق التجارية في المدينة.

وبحسب المعلومات، أسفر الحريق عن تضرر 24 محلاً متجاوراً داخل سوق الهال المركزي، وسط خسائر مادية اقتصرت على الممتلكات دون تسجيل أي إصابات بشرية، ما خفف من حجم الأضرار مقارنة بكثافة النيران في موقع الحريق.

وأكدت فرق الدفاع المدني أنها نجحت في محاصرة النيران خلال وقت قياسي، ومنع توسعها إلى باقي أقسام السوق، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وظروف وقوعه.

وشهد موقع الحادث انتشاراً واسعاً لفرق الإطفاء والإسعاف، بالتزامن مع إخلاء بعض أجزاء السوق كإجراء احترازي، وسط حالة من الازدحام والتجمعات التجارية التي تشهدها المنطقة عادة خلال ساعات العمل.

ويُعد سوق الهال في دمشق من أبرز الأسواق المركزية لتجارة الخضار والفواكه والمواد الغذائية، ما يجعل أي حادث داخله مؤثراً على الحركة التجارية اليومية في العاصمة، خاصة في ظل الكثافة الكبيرة للأنشطة الاقتصادية داخله.

احتجاجات متواصلة في ألبانيا ضد مشروع سياحي مرتبط بجاريد كوشنر وسط مخاوف بيئية واسعة وتوتر سياسي في تيرانا

تيرانا – تتواصل في العاصمة الألبانية تيرانا لليوم السادس على التوالي احتجاجات شعبية واسعة رفضًا لمشروع سياحي فاخر تُقدّر قيمته بنحو 5 مليارات دولار، يرتبط بشركة “أفينيتي بارتنرز” التابعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الجدل حول تأثيراته البيئية والاقتصادية، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” ووسائل إعلام دولية.

وشهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المتظاهرين الذين رفعوا شعارات من بينها “ألبانيا ليست للبيع” و“أوقفوا المشروع”، تعبيرًا عن رفضهم لخطة تطوير تشمل جزيرة سازان وأجزاء من محمية فيوسا-نارتا الطبيعية على الساحل الأدرياتيكي، وهي مناطق تُعد من أهم النظم البيئية في البلاد.

وبحسب التقارير، فقد دفع المحتجون باتجاه وقف أي أعمال تطوير إلى حين الكشف عن الدراسات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع، مع مطالب بإشراك الخبراء والمجتمعات المحلية في تقييم تداعياته على الأراضي الرطبة ومواطن الطيور المهاجرة، بما في ذلك طائر النحام الوردي.

وتزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات، تدخلت الشرطة لتفريق بعض التجمعات باستخدام خراطيم المياه، في وقت تستمر فيه التظاهرات بشكل يومي وسط انتشار أمني في محيط مواقع الاحتجاج، ما يعكس اتساع رقعة التوتر بين الشارع والسلطات.

وفي المقابل، حاول رئيس الوزراء الألباني إيدي راما احتواء الجدل، مؤكدًا أنه “لا يوجد مشروع معتمد حتى الآن”، وأن الحكومة لم تصادق على أي مخطط نهائي، مشيرًا إلى أن أي خطوات مستقبلية ستخضع للدراسة والنقاش مع خبراء محليين ودوليين قبل اتخاذ القرار.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، فإن المشروع المرتبط بعائلة ترامب أعاد فتح نقاش واسع داخل ألبانيا حول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وحماية البيئة، خصوصًا في المناطق الساحلية الحساسة التي تُعد من أبرز الوجهات الطبيعية في البلاد.

كما أثارت تصريحات سابقة لإيفانكا ترامب حول جزيرة سازان، والتي تحدثت فيها عن زيارتها للموقع خلال رحلة بحرية مع زوجها جاريد كوشنر، مزيدًا من الاهتمام الدولي بالملف، في وقت تعتبر فيه الحكومة الألبانية أن المشروع قد يشكل فرصة لتعزيز قطاع السياحة وجذب الاستثمارات.

في المقابل، يرى معارضو المشروع أنه اختبار حقيقي لمدى قدرة ألبانيا على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على إرثها البيئي، في ظل مخاوف من تأثيرات طويلة المدى على النظام البيئي في المنطقة.