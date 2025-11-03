حوادث مروعة وتطورات هامة تهيمن على الساحة العالمية

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث المؤلمة والمفاجئة التي هزت العديد من الدول، ففي مصر، توالت الحوادث المرورية التي أسفرت عن وفيات وإصابات، بينما في المكسيك، أثار اغتيال عمدة مدينة أوروابان موجة من القلق الأمني والسياسي، من جهة أخرى، تواصلت التوترات في بريطانيا مع سحب الألقاب العسكرية من الأمير أندرو على خلفية فضيحة جنسية، بينما في كوريا الجنوبية، استعد فندق “أنانتي كوف” لاستقبال ولي عهد أبوظبي في أجواء من التحضيرات الدقيقة.

حادث مروع على الأوتوستراد أسفر عن وفاة وإصابات

شهد الطريق الدائري الأوسطي أسفل نفق الأوتوستراد في نطاق حلوان حادثا مروعا إثر تصادم سيارة نقل “تريلا” بخلاطة خرسانة وعدد من السيارات الملاكي أثناء قدومها من اتجاه التجمع الخامس إلى حلوان.

وأفادت غرفة عمليات القاهرة بأن الحادث أسفر عن وقوع مصابين بينهم سائق التريلا الذي كان في حالة خطرة، فيما أصيب سائق الخلاطة بسحجات متفرقة بالجسد. هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، بينما تولت الأجهزة الأمنية تسيير الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث.

وأظهرت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة للسائق كانت السبب الرئيسي، حيث فقد السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدام التريلا بالمركبات الأخرى وانقلابها وتدميرها بالكامل، أسفر الحادث عن وفاة سائق سيارة النقل والشخص الذي كان يرافقه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصر: وزارة الري تؤكد جاهزيتها لمواجهة السيول وتحذر من التعدي على المخرات

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية استعدادها الكامل للتعامل مع السيول المحتملة في بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل بناء سدود وخزانات وبحيرات صناعية للتحكم في كميات المياه وتحويلها من خطر إلى مصدر استفادة.

وقال محمد غانم، المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة مع برنامج “حديث القاهرة”، إن الوزارة نفذت أكثر من 1600 منشأة لمواجهة السيول وأنشأت 81 سداً للحماية، إضافة إلى تفعيل مركز التنبؤ بالأمطار الذي ينبه المحافظات قبل ثلاثة أيام من هطول الأمطار لاتخاذ التدابير الوقائية.

وحذر غانم المواطنين من التعدي على المخرات المائية، مؤكداً أن البناء أو الزراعة على هذه الممرات يمثل خطورة كبيرة على الأرواح والممتلكات، خاصة في حال عودة السيول بعد فترات جفاف طويلة.

وأضاف أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي لتجنب الكوارث، وأن التعدي على المخرات يعرض الأسر لخطر مباشر.

فندق كوري جنوبي يجري عمليات محاكاة وتفتيش استعدادًا لإقامة ولي عهد أبوظبي

استقبل فندق “أنانتي كوف” في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال مشاركته في اجتماعات منتدى “أبيك”، حيث أقام في الجناح الرئاسي الذي تبلغ مساحته 1,540 مترًا مربعًا، ويعد الأكبر فندقيًا في كوريا الجنوبية.

وأجرت إدارة الفندق استعدادات دقيقة لاستقبال الوفد الإماراتي وغيره من كبار القادة الدوليين، شملت تسع عمليات محاكاة وعشر عمليات تفتيش للتأكد من جاهزية المرافق والخدمات.

وأعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بالمأكولات الكورية التقليدية، ولا سيما طبق “البوكوم كيمتشي”، الذي تم تغليفه وتقديمه كهدايا قبل مغادرة الضيوف.

وأكد مسؤولو الفندق أن جميع العاملين بذلوا أقصى جهودهم لضمان نجاح الزيارة والدعم الكامل للأنشطة الدبلوماسية المصاحبة لها.

بريطانيا تسحب آخر الألقاب العسكرية الفخرية من الأمير أندرو بعد فضيحة إبستين

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن الحكومة ستسحب آخر الألقاب العسكرية الفخرية المتبقية من الأمير السابق أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، وذلك بعد الضغوط المتزايدة على العائلة الملكية بسبب ارتباط أندرو برجل المال الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وكان الملك قد أعلن الخميس تجريد شقيقه الأصغر من ألقابه الملكية، بينما أكد هيلي أن أندرو قد تخلى سابقاً عن الألقاب الفخرية التي كان يحملها في الجيش، وأن آخر لقب سيُزال الآن هو نائب الأميرال، بحسب توصيات الملك المتعلقة بالأوسمة العسكرية التي حصل عليها أندرو خلال مسيرته.

وخدم أندرو كطيار مروحية في البحرية الملكية خلال حرب فوكلاند عام 1982، وتقاعد من الجيش عام 2001 بعد 22 سنة في الخدمة.

ولطالما نفى الأمير السابق علاقته بفرجينيا جيوفري، المدعية الرئيسية على إبستين، أثناء تعرضها للاستغلال، لكن نشر مذكرات جيوفري بعد انتحارها في أبريل الماضي كشف عن تفاصيل جديدة زادت من الضغط على أندرو، ما دفع الملك لتجريده من جميع ألقابه وتحويل اسمه إلى أندرو ماونتباتن وندسور.

وأكد الملك تشارلز والملكة كاميلا في بيان أن مشاعرهما وتعاطفهما العميق يظل مع الضحايا والناجين من جميع أشكال الانتهاكات.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه تجاه العائلة الملكية ووصف الوضع بالمأساوي، في إشارة إلى الفضيحة المستمرة والتداعيات الإعلامية على الأمير السابق.

وكشفت وثائق قضائية أميركية الأسبوع الماضي تبادل رسائل إلكترونية بين أندرو وإبستين عام 2010، بعد إطلاق الأخير من السجن، حيث عرض أندرو اللقاء شخصياً مع الملياردير المدان.

المكسيك تعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بعد اغتيال عمدة أوروابان في “يوم الموتى”

عقدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي بعد اغتيال كارلوس مانزو، عمدة مدينة أوروابان، مؤكدة دعمها لولاية ميتشواكان وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأدانت شينباوم الاغتيال، وكتبت على منصة “إكس” أنها تعرب عن خالص تعازيها لأسرته وأحبائه ولأهالي أوروابان على هذه الخسارة. وأضافت أن الاجتماع الطارئ جاء لتوفير الدعم الأمني للولاية وتعزيز الاستراتيجية الأمنية، مؤكدة التزامها بتحقيق السلام والأمن وضمان العدالة.

وقتل مانزو خلال هجوم مسلح أثناء فعالية لإحياء ذكرى “يوم الموتى”، حيث أصيب بست رصاصات، فيما ألقت السلطات القبض على اثنين من المشتبه بهم، بينما قُتل الثالث أثناء المطاردة.

وأشار تقرير إعلامي إلى أن مانزو كان قد تلقى تهديدات من جماعات إجرامية بسبب نشاطاته في مكافحة الجريمة، وكان يتمتع بحماية من الحرس الوطني وقوات الأمن المحلية.

إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار خلال حفلة مراهقين بولاية أوهايو

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق نار وقع خلال حفلة لمراهقين في منزل مستأجر بولاية أوهايو الأمريكية، حيث كانوا يحتفلون بعيد ميلاد زميلهم.

وأوضحت الشرطة المحلية أن معظم المشاركين في الحفلة كانوا دون الثامنة عشرة، مع احتمال وجود بعض البالغين بين المصابين.

ولم تُعلن السلطات بعد عن أسباب الحادث أو عن أي اعتقالات على خلفيته، في حين تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من إطلاق نار آخر في واشنطن قرب حرم جامعة هوارد، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، وتم اعتقال شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث.