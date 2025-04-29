حوادث مروّعة في الصين وأمريكا.. وقتلى بمصر والعراق والسعودية وتركيا

في حادث مروّع بقلب أمريكا، لقي أربعة أطفال مصرعهم وأُصيب عدد آخر بجروح، بعد أن اقتحمت سيارة مبنى يستخدم لبرامج ما بعد المدرسة في بلدة تشاتام، قرب مدينة سبرينغفيلد بولاية إلينوي الأمريكية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضح نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، أن الحادث وقع حين صدمت مركبة ثلاثة أشخاص خارج المبنى، ما أسفر عن وفاتهم على الفور، ثم اخترقت السيارة جدار المبنى واصطدمت بشخص رابع قبل أن تخرج من الجهة المقابلة.

وأفادت شرطة ولاية إلينوي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، بأن الضحايا الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً، مشيرة إلى أن عدداً من المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون الكشف عن عددهم أو حالتهم الصحية.

وأضاف تارتر أن السائق، الذي كان بمفرده داخل السيارة ولم يُصب بأذى، نُقل إلى المستشفى لتقييم حالته، موضحاً أن السلطات لم تحدد بعد ما إذا كان قد تم اعتقاله أو وضعه قيد الاحتجاز.

من جهته، أعرب حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، عن “الصدمة والحزن العميق” إزاء الحادث، وقال في بيان: “قلبي مثقل بالحزن على هذه العائلات وما تمر به من ألم لا يمكن تصوره، وهو أمر لا ينبغي أن يعيشه أي والد”.

يُذكر أن بلدة تشاتام، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة، تقع في ضواحي مدينة سبرينغفيلد، عاصمة ولاية إلينوي. ولم تُعرف حتى الآن أسباب الحادث أو ما إذا كان متعمداً.

مصرع 22 شخصًا في حريق بمطعم شمال شرقي الصين

لقي 22 شخصًا مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حريق ضخم اندلع بمطعم في مدينة لياويانغ شمال شرقي الصين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي “سي سي تي في”.

ووقع الحريق في الساعة 12:25 ظهر اليوم الثلاثاء 29 أبريل في مطعم يقع بالقرب من حي سانليجوانغ في منطقة بايتا بمدينة لياويانغ بمقاطعة لياونينغ.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل الإعلام الصينية والمواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي النيران تلتهم المطعم مع تصاعد سحابة من الدخان الأسود الكثيف.

وفي تصريح لها، قالت وسائل الإعلام الصينية إن “الحريق أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق”.

وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أسفه العميق لهذه الكارثة، معتبراً إياها “خسائر بشرية كبيرة”، مؤكدًا أنها تمثل “درسًا مؤلمًا للغاية”، كما دعا إلى الإسراع في تحديد أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الحادثة بعد فترة قصيرة من حريق آخر وقع في شمال الصين في دار لرعاية المسنين، أسفر عن مقتل 20 شخصًا في بداية الشهر الحالي، فضلاً عن حادث مماثل في سوق مدينة تشانغجياكو في يناير الماضي والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

مأساة في أسيوط: انهيار منزل قديم يودي بحياة طفلة ويصيب 7 آخرين

في حادث مأساوي جديد يسلط الضوء على خطورة المباني القديمة الآيلة للسقوط في مصر، انهار صباح اليوم الثلاثاء، منزل سكني قديم مكون من عدة طوابق، تقطنه ثلاث أسر، في منطقة غرب مدينة أسيوط، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة سبعة آخرين.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار سكني، وعلى الفور، انتقلت فرق من الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن ثلاثة من السكان تمكنوا من الخروج بأنفسهم مع بداية الانهيار.

وبعد جهود مكثفة، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال سبعة أشخاص آخرين كانوا عالقين تحت الأنقاض، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة طفلة كانت آخر الضحايا أسفل ركام المبنى المنهار.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” بأن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الانهيار، وفصلت المرافق الحيوية مثل الكهرباء والغاز والمياه لضمان سلامة عمليات الإنقاذ ومنع تفاقم الأوضاع.

من جهتها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الانهيارات التي تشهدها بعض المناطق في مصر نتيجة تهالك الأبنية القديمة، وعدم خضوعها لصيانة دورية، مما يعيد إلى الواجهة المطالبات بضرورة تشديد الرقابة وإجراءات السلامة على المباني الآيلة للسقوط لحماية الأرواح والممتلكات.

جامعة عراقية توضح ملابسات انتحار طالبة

أصدرت رئاسة جامعة الإمام جعفر الصادق في العراق، بيانًا توضيحيًا بشأن حادثة انتحار طالبة داخل الحرم الجامعي، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن الجامعة تابعت “ببالغ الحزن والأسى” حادثة الانتحار، مؤكدة أنها شكلت لجنة خاصة بإشراف رئيس الجامعة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأوضحت الجامعة أن الطالبة كانت من المتفوقات أكاديمياً، وملتزمة بتسديد الأقساط الدراسية، ولا توجد عليها أي مستحقات مالية متأخرة، مشيرة إلى أنها استفادت من تخفيض بنسبة 25% في الرسوم الدراسية وفق لوائح الجامعة.

وأضاف البيان أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن الطالبة دخلت إلى الحرم الجامعي من المدخل الرئيسي، وتوجهت مباشرة إلى بناية الكلية دون الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الالتقاء بأي شخص، قبل أن تقدم على إلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وأكدت رئاسة الجامعة أن بعض المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الحادثة “غير دقيقة”، داعية إلى التزام الدقة والمسؤولية في النشر، وانتظار نتائج التحقيقات القضائية التي ما تزال جارية، احترامًا لخصوصية الطالبة وأسرتها، وحفاظًا على مشاعر ذويها.

هذا وتسببت الحادثة في حالة من الصدمة بين الطلاب والمجتمع العراقي، خاصة مع انتشار مزاعم تفيد بأن الطالبة أقدمت على الانتحار بسبب ضائقة مالية وعدم قدرة أسرتها على تسديد القسط الجامعي، وهو ما نفته الجامعة بشكل رسمي، وتسلّط الواقعة الضوء على الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها الطلبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الشرطة العراقية تنقذ عائلة من محاولة حرق جماعي على يد الأب

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية أن فرق النجدة تمكنت من إنقاذ عائلة كاملة بعد أن أقدم الأب على محاولة إحراقهم، حيث قام بسكب مادة البنزين على أفراد عائلته ومنزله.

وقالت الشرطة في بيان رسمي: “استجابت دوريات النجدة فور تلقيها بلاغًا عبر الرقم 911، وتمكنت من التدخل سريعًا وإنقاذ العائلة قبل وقوع الكارثة”.

وأضاف البيان أن “الشرطة ألقت القبض على الأب، وتم توثيق الحادثة باستخدام كاميرات الهايتيرا المحمولة، ليتم بعدها تسليمه إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات اللازمة”.

السلطات الفرنسية تعيد فتح ملف “أشهر مجرم هارب”

أعادت السلطات الفرنسية فتح التحقيق في واحدة من أكثر الجرائم غموضًا في تاريخ البلاد الحديث، والمتعلقة بزافييه دوبون دو ليغونيه، المتهم الرئيسي بقتل زوجته وأطفاله الأربعة ودفنهم تحت منزلهم في مدينة نانت عام 2011، قبل أن يختفي بشكل كامل دون أن يترك أي أثر.

وقالت مصادر أمنية فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن قرار إعادة فتح الملف جاء بعد ظهور معطيات وأدلة جديدة قد تساعد في تتبع أثر زافييه أو الكشف عن تفاصيل خفية في القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي والعالمي لأكثر من 13 عامًا.

وتعود وقائع الجريمة إلى أبريل 2011، حين عثرت الشرطة على جثث الزوجة وأربعة أطفال مدفونة بعناية تحت شرفة منزل العائلة، ومغطاة بطبقات من الكلس، في محاولة واضحة لطمس آثار الجريمة، ومنذ ذلك الوقت، أصبح زافييه، رب العائلة، المشتبه به الأول، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، إلا أن جميع محاولات القبض عليه باءت بالفشل، رغم ورود تقارير عن رؤيته في عدة مناطق داخل وخارج فرنسا.

وكانت السلطات، أجرت خلال السنوات الماضية عمليات تفتيش في أديرة وبلدات نائية، وألقت القبض عام 2019 على رجل في مطار غلاسكو يُشتبه بأنه زافييه، قبل أن يتبين لاحقًا أنه شخص آخر.

وتأمل الشرطة الفرنسية أن تسهم الأدلة الجديدة، التي لم تُكشف تفاصيلها بعد، في التقدم بالتحقيق أو الإغلاق النهائي لهذا الملف الذي أثار اهتمامًا واسعًا وجرى توثيقه في عدة أعمال إعلامية، أبرزها في سلسلة “ألغاز غير محلولة” على منصة نتفليكس.

ولا يزال زافييه دوبون دو ليغونيه يوصف بأنه “أشهر مجرم هارب في فرنسا”، فيما تنتظر عائلات الضحايا والشارع الفرنسي كشف الحقيقة وإنهاء هذا اللغز الذي امتد لأكثر من عقد.

حادث مأساوي في تركيا خلال عملية غسيل سيارة: مقتل أب وطفلتيه

وقع حادث مأساوي في قضاء جانيك بولاية صامصون التركية، حيث أسفر انهيار أرضي مفاجئ عن مقتل أب وطفلتيه أثناء وجودهم في مغسلة السيارات في إحدى محطات الوقود.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة حرييت، كانت العائلة في سيارة أثناء قيامهم بغسلها، عندما سقطت صخور ضخمة على المغسلة، ما أدى إلى سحق السيارة تحتها.

وبحسب فرق الإنقاذ، تم إخراج الأم، تشيغدم كايا (31 عامًا)، التي أصيبت بجروح، وتم نقلها إلى مستشفى صامصون التعليمي والبحثي لتلقي العلاج، بينما لقي زوجها، آدم كايا (35 عامًا)، وطفلتاها، أيلا كايا (7 سنوات) وأتشليا لينا كايا (5 سنوات)، مصرعهم في الحادث.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة في مدينة سامصون فتحت تحقيقًا في الحادث، وتم تكليف نائب النائب العام وأحد وكلاء النيابة لمتابعته، كما تم القبض على مدير المحطة المسؤول “ك.ي” وصاحب المحطة “ز.غ”، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

السعودية: تنفيذ حكم “القتل تعزيرًا” في حق مواطنين تهرّبا مخدرات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانًا بشأن تنفيذ حكم “القتل تعزيرًا” (إعدام)، بحق مواطنين سعوديين في منطقة تبوك.

وقالت الوزارة في بيانها: “أقدم كل من فارس بن عياد بن حميد العمراني، وإبراهيم بن فرج بن معتق العمراني (سعوديي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة. وبفضل الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة”.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليهما وتنفيذ حكم القتل تعزيرًا. وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من المرجع المختص، ليصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم شرعًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم “القتل تعزيرًا” في حق الجانيين فارس بن عياد بن حميد العمراني وإبراهيم بن فرج بن معتق العمراني، اليوم الاثنين 30 شوال 1446 هجريًا، الموافق 28 أبريل 2025 في منطقة تبوك.

وبحسب وكالة واس،ختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، مشيرة إلى أنها ستواصل تطبيق أشد العقوبات على مهربي المخدرات ومروجيها لما لها من تأثير مدمّر على الأفراد والمجتمع. كما حذرت كل من يقدم على مثل هذه الأفعال بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

السعودية: إعدام مواطن ومقيم يمني تنفيذًا للأحكام الشرعية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء بيانين منفصلين بشأن إعدام مواطن سعودي ومقيم يمني، كاشفة عن تفاصيل الجريمتيْن اللتين ارتكبهما.

وفي البيان الأول، أكدت الوزارة تنفيذ حكم “القتل تعزيرًا” بحق المواطن السعودي حمد بن يحيى بن حمد شغاث في منطقة نجران، وذلك بعد إدانته بترويج أقراص الإمفيتامين المخدرة، وقد تم القبض على الجاني، وتوجيه الاتهام إليه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، ليصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 (1 ذو القعدة 1446 هجري) في نجران.

أما في البيان الثاني، فقد تم تنفيذ حكم “القتل قصاصًا” بحق المقيم اليمني نسيم حسين عراج هفج في منطقة جازان، بعد إدانته بقتل المواطنة اليمنية رنا سليمان محمد شمسان، الجاني قام بضربها وخنقها مما أدى إلى وفاتها، وتم القبض عليه بعد الجريمة. وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بالقتل قصاصًا، الذي أصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، ثم تم تنفيذه بعد صدور الأمر الملكي.

وأوضحت وزارة الداخلية في كلا البيانين أن الحكومة السعودية تحرص على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لضمان الأمن وتحقيق العدالة، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة الجريمة بكل أشكالها، محذرة من العقوبات الشرعية لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم.

فرانسيس نغانو يتسبب في وفاة شابة في ياوندي

أفاد موقع Le Bled Parle الكاميروني بأن بطل العالم السابق في منظمة القتال المختلط UFC، فرانسيس نغانو، تسبب في وفاة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا بعد أن صدمها بدراجته النارية في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ووفقًا للتقارير، كان نغانو يقود دراجته النارية عندما وقع الحادث، حيث اصطدم بالفتاة الشابة، وعلى الفور، قدم نغانو لها الإسعافات الأولية بنفسه، ثم نقلها إلى المستشفى، لكن الفتاة فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وعبر نغانو عن صدمته العميقة جراء الحادث، وأعلن تحمله كافة النفقات الطبية وتكاليف الجنازة لعائلة الفتاة المتوفاة، في موقف إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا.

وصرح نغانو قائلاً: “لا أستطيع أن أتحمل فقدان حياة شابة بسبب حادث كهذا، وسأبذل كل ما بوسعي لدعم عائلتها في هذه الفترة الصعبة”.

يذكر أن فرانسيس نغانو، المعروف بقوته الهائلة وسجله الحافل في رياضة الفنون القتالية المختلطة، حقق 18 انتصارًا مقابل 3 هزائم خلال مسيرته الاحترافية، وتوج بلقب الوزن الثقيل في UFC سابقًا.

ويُعد هذا الحادث أحد الحوادث المؤسفة التي تعرض لها الرياضيون في الفترة الأخيرة، حيث سبقه أيضًا حادث مشابه لرباع أرميني شهير، سيمون مارتيروسيان، الذي صدم رجلاً أدى إلى وفاته في العاصمة يريفان.

https://twitter.com/Abidjanpost225/status/1916447478871638042?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1916447478871638042%7Ctwgr%5Ec343509ba6c126343bd866f9eadbd8a4f546ba55%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1668962-D8A8D8B7D984-D8A7D984D8B9D8A7D984D985-D8A7D984D8B3D8A7D8A8D982-D981D98A-ufc-D98AD8AAD8B3D8A8D8A8-D981D98A-D985D982D8AAD984-D8B4D8A7D8A8D8A9%2F

انفجار صهريج وقود في باكستان يودي بحياة شخص ويصيب 70 آخرين

لقي شخص مصرعه وأُصيب أكثر من 70 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار صهريج وقود في مقاطعة نوشكي بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

وذكرت قناة “جيو نيوز” أن الحادث وقع أثناء قيام عمال بأعمال لحام في أحد المستودعات، ما أدى إلى اندلاع حريق في صهريج وقود.

وبحسب الشرطة، حاول سائق الصهريج إبعاده إلى منطقة مفتوحة، إلا أنه انفجر هناك، مما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بحروق بالغة.

وأفاد مسؤولو الإنقاذ بأنه تم نقل 20 من المصابين إلى مستشفيات خاصة في مدينة كراتشي لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن عشرة من الجرحى في حالة حرجة، حيث يعانون من حروق تغطي نحو 80% من أجسادهم، كما أصيب ضابط شرطة وثلاثة مسؤولين أمنيين خلال محاولتهم إجلاء المواطنين من موقع الانفجار. وصرح المتحدث باسم حكومة بلوشستان، شهيد ريند، بأن شدة الحريق أدت إلى احتراق سيارة إطفاء كانت موجودة في الموقع.

وأكد ريند تفعيل بروتوكولات الطوارئ في المستشفيات لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين، مشيرًا إلى أن السلطات باشرت تحقيقًا شاملاً لمعرفة أسباب الحادث، الذي وصفه بـ”المأساوي”.

حريق ضخم في محطة كهرباء غربي لندن يتسبب في إجلاء سكان المنطقة

اندلع حريق هائل في محطة كهرباء فرعية بمنطقة مايدا فيل غرب لندن، مما استدعى تدخلًا واسعًا من فرق الإطفاء. الحريق الذي وقع صباح اليوم في شارع أبردين بليس، أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في سماء المدينة.

وأعلنت فرق إطفاء لندن أن أكثر من 100 رجل إطفاء هرعوا إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة عليه، حيث تم إرسال 15 سيارة إطفاء. كما اشتعلت النيران في سقف مبنى سكني مجاور، مما أدى إلى إجلاء نحو 80 شخصًا من منازلهم.

وذكر المسؤولون أن الحريق تم الإبلاغ عنه في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تلقّت فرق الإطفاء أكثر من 170 اتصالًا من المواطنين، ولم يُكشف بعد عن سبب اندلاع الحريق، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي بعد نحو شهر من الحريق الكبير الذي نشب في محطة كهرباء فرعية بمطار هيثرو، والذي أدى إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وتسبب في تعطيل سفر مئات الآلاف من المسافرين.

https://twitter.com/LondonFire/status/1917118405733188041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1917118405733188041%7Ctwgr%5Ea9d857373217baafb20b9ce935ebaee122a89e8b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1669045-D8ADD8B1D98AD982-D987D8A7D8A6D984-D981D98A-D985D8ADD8B7D8A9-D983D987D8B1D8A8D8A7D8A1-D981D8B1D8B9D98AD8A9-D981D98A-D8BAD8B1D8A8-D8A7D984D8B9D8A7D8B5D985D8A9-D8A7D984D8A8D8B1D98AD8B7D8A7D986D98AD8A9-D981D98AD8AFD98AD988-D8B5D988D8B1%2F

https://twitter.com/i/status/1917127612406939822

https://twitter.com/i/status/1917113267438133598