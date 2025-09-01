حوادث مميتة وقرارات تثير الجدل على الساحة المحلية والعالمية

شهدت الساحة العالمية والمحلية اليوم الاثنين موجة من الأحداث المأساوية، حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية في شمال باكستان، بينما توفيت الإعلامية المصرية عبير الأباصيري بسبب إهمال طبي مزعوم في مستشفى الهرم العام، وأحالت النيابة المصرية زوجة الأب الثانية إلى الجنايات بتهمة قتل 6 أطفال ووالدهم بالسم في محافظة المنيا، كما أسفر انفجار خط غاز في منطقة أبو سلطان بمصر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، على صعيد آخر، شهدت الولايات المتحدة تعليق ترحيل 10 أطفال غواتيماليين ومئات القاصرين غير المصحوبين بقرار قضائي، فيما منعت السلطات الأميركية الفنانة ديان كانون من دخول البيت الأبيض بسبب تضارب في بيانات جواز السفر، وفي أستراليا، اقتحمت سيارة بوابة القنصلية الروسية في سيدني، وتم القبض على السائق، فيما أحبط الأمن الأردني محاولتين غريبتين لتهريب المخدرات باستخدام بالونات موجهة، كما برزت أخبار اجتماعية واقتصادية وثقافية، منها حملة مقاطعة سلسلة “شاورمر” في السعودية ورد تركي آل الشيخ لدعم البراند وموظفيه، ودخول فيلم “سيفن دوجز” موسوعة غينيس محققًا رقمين عالميين، إضافة إلى قرار المغرب بحظر استخدام مادة TPO في منتجات التجميل لمخاطرها الصحية.

مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في شمال باكستان

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الباكستاني في منطقة جيلجيت-بلتستان شمال البلاد، وفق ما أفادت صحيفة Dawn وبيانات السلطات المحلية.

وقال ممثل حكومة جيلجيت-بلتستان، فيض الله فراق، إن المروحية تحطمت في منطقة مدينة تشيلاس، مشيرًا إلى أن على متنها كان طياران وثلاثة فنيين. وأكد رئيس شرطة منطقة ديامر، عبد الحميد، أن التقارير تفيد بمقتل جميع من كانوا على متن المروحية.

وأوضحت السلطات أن المروحية كانت مملوكة للجيش الباكستاني وتشغّلها الحكومة الإقليمية، وكانت تقوم بهبوط تجريبي في موقع جديد عند وقوع الحادث. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب التحطم قد يعود إلى عطل فني، دون وجود تقارير عن تدخل خارجي أو أسباب أخرى.

ويعد هذا الحادث الأحدث ضمن سلسلة حوادث مشابهة تعرضت لها مروحيات ومقاتلات عسكرية في باكستان، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصيانة لتجنب خسائر بشرية مستقبلية.

وفاة الإعلامية المصرية عبير الأباصيري تثير جدلاً وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

توفيت الإعلامية المصرية عبير الأباصيري، عن عمر 54 عامًا، إثر جلطة دماغية لم تتلق خلالها الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الهرم العام، وفق ما أكدت صديقتها سوزان عباس عبر منشور على حسابها في “فيسبوك”.

وأوضحت صديقة الفقيدة أن الأباصيري لم تحصل على التدخل الطبي الفوري أو الأدوية اللازمة، بسبب نقص الموارد وطلب المستشفى تغطية تكاليف العلاج مقدمًا، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة ثم وفاتها يوم 29 أغسطس. وأضافت أن ضائقة الأباصيري المالية ساهمت في تفاقم الوضع الصحي.

وفي أعقاب هذه الادعاءات، أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية فتح تحقيق عاجل للتحقق من صحة ما ورد بشأن إهمال المستشفى، مع مراجعة سجلات العلاج واستجواب الطاقم الطبي، مشددة على أن أي تقصير سيواجه بعقوبات صارمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تحديات مستمرة تواجه القطاع الصحي العام في مصر، بما في ذلك نقص الموارد، وضعف البنية التحتية، وقلة التدريب لدى الأطقم الطبية، وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2023 إلى أن ميزانية الصحة في مصر لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمعدل الدولي الموصى به البالغ 15%.

النيابة المصرية تحيل زوجة الأب الثانية إلى الجنايات بتهمة قتل 6 أطفال ووالدهم بالسم في المنيا

أحالت النيابة العامة المصرية، الاثنين، المتهمة في واقعة قتل 6 أطفال ووالدهم في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وأوضحت النيابة أن المتهمة، زوجة الأب الثانية، ارتكبت الجريمة عمدًا باستخدام السم، كما حاولت قتل الزوجة الأولى. وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت بعد إعادة الزوج للزوجة الأولى، فاستغلت المتهمة خبرتها في إعداد الخبز وأعدت أرغفة مخلوطة بمبيد حشري سام يسمى “الكلورفينابير”، وأعطتها للأطفال، ما أدى إلى وفاة المجني عليهم.

وأوضحت التحقيقات أن والدة الأطفال نجت لامتناعها عن تناول الخبز المسمم. وكشفت تحريات الشرطة كاميرات مراقبة رصدت أحد الأطفال يحمل الخبز المسمم إلى المنزل، بينما أظهرت الفحوصات المخبرية وجود آثار السم في بقايا الخبز وأدوات الطهي، ما تأكد من تقارير الطب الشرعي التي بينت أن الوفاة كانت نتيجة انهيار التنظيم الحراري وفشل الأجهزة الحيوية.

وأقرت المتهمة خلال استجوابها بتفاصيل الجريمة، وأجرت محاكاة تصويرية لما ارتكبته.

انفجار خط غاز في منطقة أبو سلطان بمصر يسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن انفجاراً وقع بخط غاز في منطقة أبو سلطان على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت الوزارة، بحسب “بوابة الأهرام”، أن الحادث وقع عند الساعة 6:40 مساء أثناء أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز للصيانة بمجمع البلوف، مشيرة إلى أن القطاع المتضرر كان مفرغاً تماماً من الغاز قبل بدء الأعمال. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وأفادت الوزارة بأنه تم الدفع بفرق الطوارئ و6 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن الانفجار لم يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي.

كما قدمت الوزارة تعازيها لأسر الضحايا، وأشارت إلى متابعة الموقف عن كثب وإجراء تحقيق شامل في ملابساته، في وقت شهد فيه موقع الحادث متابعة ميدانية من المسؤولين إلى جانب قيادات محلية ومسؤولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

ديان كانون تمنع من دخول البيت الأبيض بسبب تضارب عمرها في جواز السفر

منعت الفنانة الأميركية ديان كانون، 88 عامًا، من دخول البيت الأبيض مؤخراً بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز السفر، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.

وحاولت كانون دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع برفقة الممثلتين كيم دوغلاس وترايسي بريغمان، بالإضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر، ضمن جولة للترويج لبودكاست جديد بعنوان “God’s Table”، لكن جهاز الخدمة السرية الأميركي رفض السماح لها بالدخول بسبب الاختلاف في العمر المدوّن في الوثائق الرسمية.

وأثناء سردها الواقعة، ضحكت كانون وقالت: “القصة وما فيها أنني قبل سنوات كذبت بشأن عمري في جواز السفر”، فيما مازحتها زميلاتها بالقول: “من لم يفعل ذلك يا ديان؟” وعلّقت كانون لاحقاً على منشورها: “مهما وضعوا من أرقام بجانبي، هناك شيء واحد لا يتغير: أنا أحبكم”.

وتعد ديان كانون واحدة من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه منذ خمسينيات القرن الماضي، وحققت إنجازات فنية بارزة، منها ترشيحها لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير حي عام 1976، لتصبح أول امرأة تُرشح للأوسكار عن عمل أمام وخلف الكاميرا.

كما عرف عنها حياتها العاطفية الثرية، حيث تزوجت من أسطورة هوليوود كاري غرانت وأنجبت منه ابنة واحدة، ثم تزوجت ثانية من رجل الأعمال ستانلي فيمبيرغ قبل أن ينفصلا لاحقاً، كما وصفت علاقتها بالمقدم الشهير جوني كارسون بأنها “قصة حب”.

المغرب يمنع استخدام مادة TPO في منتجات التجميل بسبب مخاطرها الصحية

أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قراراً يمنع تصنيع وتسويق واستيراد واستخدام منتجات التجميل التي تحتوي على مادة أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين، المعروفة اختصاراً بـ(TPO)، بسبب خصائصها السامة المحتملة.

وأوضحت الوكالة، بحسب موقع “هبة بريس”، أن القرار جاء بناءً على تقييم علمي دقيق للمعطيات المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بالمادة، التي تُستخدم كمبادر ضوئي في بعض أنواع طلاء الأظافر ومنتجات “الجل” التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية.

وأظهرت الدراسات أن مادة TPO قد تشكل مخاطر صحية محتملة، خصوصاً عند التعرض المتكرر لها، بما في ذلك آثار سامة على الصحة.

ووجهت الوكالة المغربية مذكرة إلى العاملين في قطاعي الصحة والتجميل، وإلى المستهلكين، أكدت فيها حظر استخدام طلاء الأظافر ومنتجات “الجل” المحتوية على هذه المادة، داعيةً الجميع للالتزام بالقرار لضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من المخاطر الصحية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوكالة لتعزيز السلامة العامة والامتثال للمعايير الصحية الدولية في المغرب، مع التركيز على توعية المواطنين بمخاطر المواد الكيميائية المستخدمة في منتجات التجميل.

القضاء الفدرالي الأمريكي يعلق ترحيل أطفال غواتيماليين ويوقف برنامج ترحيل القاصرين

أصدر قاض فدرالي أمريكي أمراً بتعليق قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيل 10 أطفال من غواتيمالا ومئات القاصرين غير المصحوبين، في خطوة جديدة تعرقل سياسات الترحيل.

وجاء أمر القاضية الفدرالية سباركل سوكنان، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن في واشنطن، في اللحظة الأخيرة، إذ كان بعض الأطفال على متن طائرات في طريقهم للترحيل خلال ساعات، سمح القرار لهم بالبقاء في الولايات المتحدة مؤقتاً للطعن في إجراءات ترحيلهم.

وأكد تقرير صادر عن وزارة العدل أن الأطفال الذين شملهم القرار قد “تم إنزالهم من الطائرات وهم الآن في طور إعادتهم إلى عهدة مكتب إعادة توطين اللاجئين ORR”.

وكان “المركز الوطني لقانون الهجرة” قد تقدم بدعوى قضائية في وقت مبكر من الأحد لوقف ترحيل الأطفال العشرة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، محذراً من أنهم كانوا سيواجهون الترحيل خلال ساعات.

وأشار المركز إلى أن إدارة ترامب حددت أكثر من 600 طفل من غواتيمالا قد يتم ترحيلهم “في إطار برنامج تجريبي جديد تم التفاوض بشأنه مع الحكومة الغواتيمالية”، مضيفاً أن الأطفال الذين يمثلهم يواجهون “خطراً حقيقياً يتمثل في الإساءة أو الإهمال أو الاضطهاد أو التعذيب” إذا أعيدوا إلى بلدهم.

ويمتد أمر القاضية سوكنان، الذي يمنع الترحيلات لمدة 14 يوماً، ليشمل جميع الأطفال الآخرين الذين جرى تحديدهم للترحيل، وعلقت القاضية بالقول: “لدي حكومة تحاول ترحيل أطفال قاصرين من البلاد في ساعات الفجر الأولى من عطلة نهاية الأسبوع. هذا أمر يثير الدهشة”.

ومن بين المدعى عليهم في القضية وزارة الأمن الداخلي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE، ووزارة العدل، والمدعية العامة بام بوندي، إلى جانب مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية HHS.

وتأتي هذه القضية ضمن مواجهة جديدة بين إدارة ترامب والمحاكم الأمريكية حول سياساتها المتشددة تجاه المهاجرين غير النظاميين، في وقت تسعى فيه الإدارة لتسريع وتيرة الترحيلات، في مارس الماضي، طالب الرئيس ترامب بمساءلة قاض فدرالي بعدما أوقف مؤقتاً رحلات ترحيل إلى السلفادور لمهاجرين فنزويليين اتهموا بالانتماء إلى عصابات، وفي يونيو سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب باستئناف ترحيل مهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية.

سيارة تقتحم بوابة القنصلية الروسية في سيدني والشرطة تلقي القبض على السائق

اقتحمت سيارة صباح الاثنين بوابة القنصلية الروسية في مدينة سيدني الأسترالية، وفقاً للتوقيت المحلي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة تمكنت من القبض على السائق، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي جرى التحقيق معه في الحادث. وأصيب أحد عناصر الشرطة أثناء القبض على المتهم، بينما لم تُسجل أي إصابات أخرى.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية حول دوافع الحادث أو خلفياته في الوقت الحالي، فيما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورًا وفيديوهات للحظة اقتحام البوابة.

تركي آل الشيخ يعلق على حملة مقاطعة “شاورمر” ويؤكد دعم البراند السعودي وموظفيه

دخل رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على خط قضية مقاطعة المواطنين لسلسلة مطاعم “شاورمر” الشهيرة، بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت حملة المقاطعة إثر مناشدة موظف سعودي لوزير العمل بعد ما اعتُبر فصله تعسفياً من أحد فروع الشركة، إضافة إلى إعلان نشرته “شاورمر” واعتبره بعض المواطنين مسيئاً وتحدياً.

وردت الشركة ببيان رسمي أكدت فيه أن الموظف تقدم باستقالته بإرادته، وأن إدارة الموارد البشرية دعمت التقريب بينه وبين مديره وتوضيح حقوقه، مؤكدة على كونها شركة سعودية 100% تأسست بسواعد وطنية، وفخورة بدور شباب وشابات المملكة في نجاحها على مدار أكثر من 25 عاماً.

وعقب الضجة، علّق تركي آل الشيخ قائلاً: “أنا ما أعرف قصة شاورمر وخلفيتها وإيش الخطأ اللي حصل … لكن اللي متأكد منه إنه مو شي صحي براند سعودي يحصل معاه كذا … لا يكون الخيارات عندنا يا أبيض يا أسود … لا تسلم عقلك لترند ولا لصراع بين متنافسين”. وأضاف أنه يجب التعامل مع الأخطاء بحكمة، وضمان حقوق الموظفين المتضررين.

وردت “شاورمر” على منصات التواصل مؤكدين أنهم مستمرون في بناء براند سعودي عالمي، وفتحوا باب التوظيف لـ150 شاباً، فيما أكد آل الشيخ حرصه على إنصاف الموظف المتضرر ومنحه حقه.

فيلم “سيفن دوجز” السعودي يدخل موسوعة غينيس محققًا رقميْن عالمييْن ويعكس نهضة سينمائية غير مسبوقة

سجلت السينما السعودية إنجازًا جديدًا بدخول فيلم “سيفن دوجز” موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محققًا رقميْن عالمييْن غير مسبوقين، بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبالتعاون مع القطاعات الأمنية واستوديوهات “الحصن” بالرياض.

ويضم الإنجاز أضخم انفجار سينمائي وأضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، ما يعكس القدرات التقنية والإبداعية المتطورة التي أصبحت المملكة تمتلكها.

الناقد خالد محمود وصف الإنجاز بأنه خطوة نحو نهضة سينمائية عربية تُعيد السينما العربية إلى مهرجانات العالم الكبرى، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على القيمة الفنية وليس مجرد استخدام النجوم أو المؤثرات البصرية.

من جانبه، أوضح الناقد طارق الشناوي أن النجاح يعكس خطة ولي العهد في تطوير البنية التحتية للسينما، مثل استوديوهات “الحصن” الحديثة، مؤكدًا أن المملكة تمضي بخطى ثابتة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في الإبداع الفني والسينمائي، بدعم من روح المغامرة والقرارات المحسوبة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

الأمن الأردني يوقف محاولتين جويتين غريبتين لتهريب المخدرات بواسطة بالونات موجهة

أحبطت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم الاثنين، محاولتين لتهريب كمية كبيرة من المخدرات باستخدام بالونات موجهة بأجهزة يدوية الصنع.

وذكرت وكالة “بترا” أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم المحاولتين ضمن منطقة مسؤوليتها، حيث تم التعامل مع البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في موقعين مختلفين.

وجرت العملية بتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.