حوادث من العالم.. قتلى بهزّة أرضية وجرائم مختلفة

قتل شخص وأصيب 11 آخرون “نتيجة هزة أرضية قوية حدثت على عمق 800 متر تحت الأرض في منجم للفحم في مدينة رادلين جنوب بولند”.

وقال لوكاش باخ، مدير محطة الإنقاذ الطبي الإقليمية في كاتوفيتسه: “نتيجة للحادث، لقي شخص مصرعه على الفور، وتم نقل 11 آخرين إلى المستشفى، بينما تم إخراج الباقين إلى السطح”. كما أضاف أن “أربعة من عمال المناجم أصيبوا بإصابات خطيرة على مستوى الوجه والعمود الفقري”.

وأوضح رئيس مجموعة التعدين البولندية، ليشيك بيتراسيك، أن “خطر تسرب غاز الميثان لا يزال قائما في منطقة الهزة”.

مقتل شخص بإطلاق نار في تكساس الأمريكية

أفادت شرطة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية “بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بملهى ليلي”.

وقالت شرطة أماريلو في بيان: “خلال التحقيق، تبين أن 9 أشخاص أصيبوا بجروح ناجمة عن طلقات نارية… أحد الضحايا، جون لوف لويما البالغ من العمر 25 عاما، توفي في المستشفى متأثرا بجروحه الناجمة عن عدة طلقات نارية ، وأسفرت العملية عن القبض على ثلاثة مشتبه بهم في الجريمة”.

اندلاع حريق هائل في مبنى سكني في تركيا

أفادت قناة “خبر” التركية بأن “حريقا اندلع في مبنى ما يزال في مرحلة التشييد بمحافظة ألانيا التركية، وما يزال بعض العمال يتواجدون في مكان الحادث”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن “الحريق اندلع في فندق قيد الإنشاء من 9 طوابق في منطقة ألانيا في أنطاليا جنوب تركيا، وهناك عدد من الناس العاملين بالمكان ما زالوا محاصرين داخل المبنى”.

يذكر أن الحادث “يأتي بعد أيام فقط على حادثة مقتل 78 شخصا، في حريق بفندق بمنتجع سياحي في بولو شمال غرب تركيا”.