حوادث وجرائم مأساوية حول العالم

سجلت عدة دول حول العالم، الإثنين، سلسلة من الحوادث المأساوية بدأت بحوادث وفاة، شملت حادث حافلة في إندونيسيا أسفر عن 15 قتيلًا و19 مصابًا، وتصادم مركبين سياحيين في مصر أودى بحياة سائحة إيطالية، وإصابة شاب بعدة عضة كلب في بغداد، كما صدرت أحكام بالإعدام في مصر بحق أم وابنتيها بعد قتل طفلة، بينما فشل مشتبه به في أوهايو بإطلاق النار على شرطي، وأصيب موظف في صالة رياضية بميامي إثر اعتداء عنيف، على صعيد آخر، انتحر الممثل الأميركي جيمس رانسون، وأصيب سائق بجروح خطيرة بانفجار سيارة في موسكو، فيما أعلنت الصين اكتشاف أول منجم ذهب ضخم تحت البحر، وأصدرت ألمانيا أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل اللاجئين، وسحبت مصر دواء للأطفال، وكشفت الولايات المتحدة عن مخاطر أبواب سيارات تسلا الكهربائية.

حادث حافلة في سمارانج بإندونيسيا يسفر عن 15 قتيلًا و19 مصابًا

ذكرت السلطات المحلية أن 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون، الإثنين، في حادث حافلة وقع عند تقاطع مخرج طريق “كرابياك” السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

وأوضح مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الطريق وانقلابها.

وأشار بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ، إلى صعوبة عملية الإخلاء بسبب احتجاز بعض الضحايا داخل الحافلة، مع صعوبة الوصول إليهم نتيجة تحطم الزجاج.

وأضاف أن فرق الإنقاذ اضطرت لدخول الحافلة المنقلبة وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد، مؤكدًا نجاح إخلاء جميع الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

حكم نهائي بالإعدام لأم وابنتيها في قضية قتل الطفلة جودي بالأقصر

أسدلت محكمة جنايات مستأنف الأقصر الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة، بإصدار حكم نهائي بالإعدام شنقاً بحق الأم شربات.ع (42 عاماً) وابنتها عبير.ص (23 عاماً) وابنتها الصغيرة ملك.ص، بعد إدانتهن باستدراج وقتل الطفلة جودي مصطفى عبد الرسول البالغة من العمر 6 سنوات بدافع الطمع في قرط ذهبي كانت ترتديه الضحية.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة وقعت في يونيو 2024 عندما عثر على جثمان الطفلة داخل جوال بلاستيكي في منطقة الزينية قبلي نجع البلاحات بالأقصر، حيث استدرجت الأم وابنتها الكبرى الطفلة إلى المنزل بمساعدة الابنة الصغيرة، وقدمتا لها مشروباً مخدراً قبل كتم أنفاسها ووضع تراب في فمها لضمان الوفاة، ثم سرقتا القرط الذهبي وألقوا الجثة.

وأشارت السلطات إلى أن الجريمة المروعة أثارت غضباً شعبياً واسعاً في الأقصر، واسترجعت إلى الأذهان قضية “ريا وسكينة” التاريخية في عشرينيات القرن الماضي، لتشابه الوحشية والطمع.

وساعدت كاميرات المراقبة في كشف الجريمة بسرعة، حيث رصدت المتهمات أثناء بيع القرط في محل صاغة، واعترفن تفصيلياً أمام النيابة العامة.

وبدأت المحاكمة في محكمة جنايات الأقصر، التي أحالت الأوراق إلى مفتي الجمهورية في نوفمبر 2024، وأصدرت الحكم بالإعدام في يناير، وأيدت المحكمة المستأنفة الحكم اليوم، مؤكدة سبق الإصرار والترصد والسرقة المصاحبة للقتل. ويُعتبر الحكم نهائياً بانتظار تصديق رئيس الجمهورية للتنفيذ.

تصادم مركبين سياحيين في هويس إسنا بمصر يسفر عن وفاة سائحة إيطالية

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في مصر، الإثنين، وقوع تصادم بين مركبين سياحيين بمنطقة هويس إسنا، وأسفر الحادث عن وفاة سائحة إيطالية.

ونقلت وزارة النقل المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك بيان الهيئة الذي أشار إلى أن الحادث وقع مساء الأحد عند الساعة الثامنة، أثناء تحرك الفندق العائم “أوبرا” من أسوان إلى الأقصر.

وأوضح البيان أن الفندق “أوبرا”، بعد عبوره هويس إسنا لمسافة كيلومترين، فوجئ بمناورة حادة قام بها سائق الباخرة “بوريفاج” المتحركة من الأقصر في اتجاه أسوان، مخالفًا قواعد الملاحة التي تمنح أولوية المرور للفندق المبحر مع اتجاه حركة المياه، بهدف الوصول إلى مرسى الحديقة الدولية.

وأضاف البيان أن الحادث تسبب بانبعاج مقدمة الفندق “أوبرا” وتهشم ثلاث كبائن من الباخرة “بوريفاج”، وأسفر عن وفاة إحدى النزيلات على متن “بوريفاج”، وتم سحب وإيقاف رخصة قائد الباخرة وإحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن السائحة المتوفاة تبلغ من العمر 50 عامًا، بينما ذكرت وكالة “أنسا” الإيطالية أن عمر السائحة يبلغ 47 عامًا، وقد توفيت بعد نقلها إلى المستشفى عقب إصابتها.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هيئة الدواء المصرية تسحب دواء “سيلجون” للأطفال وتوقف إنتاجه نهائياً

قررت هيئة الدواء المصرية سحب مستحضر دواء “سيلجون” المضاد للسعال من السوق المحلي في صورتيه نقط ولبوس، مع إلغاء تسجيلهما نهائياً ووقف إنتاجهما تماماً.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة العليا الفنية لمراقبة الأدوية، نظراً لصعوبة ضبط الجرعة بدقة في هاتين الصورتين، خاصة لدى الأطفال، حيث قد تؤدي زيادة طفيفة مثل نقطة واحدة إضافية إلى مضاعفات خطيرة تشمل نوبات تشنجية أو آثار جانبية شديدة.

وأوضح المصدر أن القرار صدر رسمياً في أكتوبر الماضي، ومنحت الشركة المصنعة مهلة حتى يناير 2026 لسحب الكميات المتبقية من السوق ووقف الإنتاج كلياً.

وأكد المصدر أن السوق يحتوي على بدائل متعددة أكثر أماناً لعلاج السعال عند الأطفال، مشدداً على أن الهيئة تضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتها، وأن هذه القرارات تأتي حفاظاً على الصحة العامة.

ويعد دواء “سيلجون” من الأدوية الشائعة لتهدئة السعال الجاف، ويحتوي على المادة الفعالة هيدروكلوريد بيبازيتات التي تعمل كمثبط مركزي للسعال دون تأثير مباشر على إفراز المخاط.

وكان الدواء متوفراً بصور أقراص للبالغين، ونقط ولبوس للأطفال والرضع، لكن القرار يقتصر على سحب النقط واللبوس فقط بسبب مخاطر الجرعة الزائدة غير المتعمدة، خاصة مع صعوبة قياس الجرعات للأطفال بدقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لتعزيز مأمونية الأدوية، خاصة تلك المستخدمة للأطفال، بعد أن سبق أن سحبت تشغيلات أخرى من أدوية مختلفة بسبب عدم توافقها أو مخاطرها المحتملة.

وفاة شاب بعضة كلب ببغداد تثير جدلاً واسعاً في العراق

أثارت وفاة شاب في العاصمة العراقية بغداد متأثراً بعضة كلب ضجة كبيرة في البلاد، وسط تقارير عن تصاعد هجمات الكلاب السائبة في عدة مدن.

وأفادت قناة السومرية أن الشارع العراقي يعيش حالة من القلق عقب تسجيل سلسلة من الهجمات العنيفة للكلاب في مناطق مختلفة. ففي بغداد، توفي شاب متأثراً بالعض، فيما شهدت منطقة الحبيبية حادثة صادمة أخرى، تعرض فيها مراهق لهجوم أدى إلى قضم جزء من شفاهه، مما سلط الضوء على خطورة انتشار هذه الحيوانات في المناطق السكنية.

وأشار التقرير إلى أن الأهالي عبروا عن قلقهم في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستفسرين عن سبل التعامل مع إصابات أطفالهم جراء هذه الهجمات، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة في الثقافة الصحية والوعي بضرورة التوجه الفوري لمراكز التطعيم. وتفاقمت الأزمة في مختلف المحافظات دون حصولها على اهتمام كافٍ للحد من الظاهرة.

ويرى مختصون أن عدوانية الكلاب المتزايدة تشير إلى انتشار فيروس داء الكلب، المعروف بالسعار، الذي يهاجم الجهاز العصبي المركزي، وتصل نسبة الوفاة إلى 100% بمجرد ظهور الأعراض. وتعتمد سرعة تدهور الحالة الصحية على موقع الإصابة، فكلما كانت العضة أقرب إلى الدماغ في الوجه أو الرقبة أو الكتف، زاد خطر الوفاة بشكل أسرع.

وأكد الخبراء أن داء الكلب قابل للوقاية إذا تم التعامل مع الإصابة فوراً قبل ظهور الأعراض، عبر الإسعاف الأولي بغسل مكان الجرح بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، والتوجه مباشرة للحصول على اللقاحات الوقائية والعلاج الطبي اللازم.

وينتقل داء الكلب عبر العض أو الخدش من حيوانات مصابة مثل الكلاب والثعالب والخفافيش، ويظل التدخل السريع الوسيلة الوحيدة للنجاة من هذا المرض الفتاك، الذي لا علاج له بعد ظهور الأعراض.

مشتبه به يضغط على زناد مسدس تجاه رأس شرطي في أوهايو وفشل إطلاق النار

أظهرت لقطات صادمة محاولة مشتبه به في ولاية أوهايو الأمريكية إطلاق النار على شرطي من مسافة قريبة داخل متجر “وولمارت”، لكنها باءت بالفشل.

ووقعت الحادثة في مدينة كانتون بعد احتجاز شين نيومان، 21 عاماً، وامرأة كانت برفقته للاشتباه بسرقتهما بضائع من المتجر.

وخلال استجوابهما داخل غرفة الأمن، أخرج نيومان سلاحاً نارياً ووجّهه إلى رأس الشرطي وضغط على الزناد مرتين، لكن السلاح لم يطلق النار.

وتدخل موظف أمن المتجر سريعاً وأسقط السلاح من يد المشتبه به، فيما سيطر الشرطي على الموقف حتى وصول تعزيزات الشرطة، ليتم توقيف المتورطين.

وأفادت الشرطة بأن نيومان كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف سارية ومصنّفاً على أنه “مسلح وخطير”، ووجّهت إليه تهمتي محاولة القتل والاعتداء الجنائي على ضابط شرطة، بينما وُجّهت إلى المرأة، كاترينا جيفري، تهم التواطؤ في السرقة وحيازة ذخيرة رغم المنع القانوني.

اعتداء عنيف داخل صالة رياضية بميامي يسفر عن إصابة موظف

أظهر مقطع فيديو صادم قيام عضوة في صالة رياضية بمدينة ميامي الأمريكية بالاعتداء المتكرر على أحد الموظفين بعد أن طلب منها خفض صوتها، وفق ما أفادت الشرطة.

وأبانت اللقطات قيام كيارا براينت، 35 عاماً، بالقفز فوق مكتب موظف في صالة “Planet Fitness” وضربه، داخل غرفة تغيير الملابس. وعند وصول الشرطة، وُجدت المعتدية تصرخ في موقف السيارات وتحاول الاشتباك مع الجميع.

وأكد تقرير الشرطة أن الموظف حاول دفعها بعيداً وحماية نفسه، لكنها طاردته داخل الصالة وواصلت ضربه، ما أدى إلى إصابته بكسر في الأنف واضطراب عاطفي شديد.

ووجهت السلطات إلى المعتدية تهمتي الاعتداء الجنحي والسلوك غير المنضبط داخل مؤسسة عامة، وأُفرج عنها بكفالة قدرها 150 دولاراً.

من جهتها، أكدت صالة “Planet Fitness” أن الشركة تتبع سياسة عدم التسامح مع العنف، وأن سلامة الموظفين تعتبر أولوية قصوى.

انتحار الممثل جيمس رانسون عن عمر 46 عامًا في ظروف غامضة

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأحد، بوفاة الممثل جيمس رانسون عن عمر ناهز 46 عامًا، إثر انتحاره يوم الجمعة، وفق ما أشار إليه مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأوضحت سجلات مكتب الطب الشرعي أن رانسون شنق نفسه داخل مستودع، دون ذكر تفاصيل حول دوافعه للانتحار، بينما أثارت وفاته حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

وظهر رانسون آخر مرة على شاشة التلفزيون في يونيو الماضي، في حلقة من الموسم الثاني لمسلسل “بوكر فيس”، كما اشتهر بدوره في الموسم الثاني من مسلسل “ذا واير” بشخصية زيغي سوبوتكا، نجل عامل الموانئ فرانك سوبوتكا في بالتيمور.

وشارك رانسون في عدة مسلسلات أخرى أبرزها Generation Kill وTreme وBosch، كما ظهر في أفلام شهيرة من بينها Mr. Right وThe Black Phone وProm Night وTangerine وIt Chapter Two.

وكان الممثل قد كشف في مقابلة عام 2016 عن إقلاعه عن تعاطي المخدرات بعد خمس سنوات من الإدمان، وفي عام 2021 صرح أنه تعرض لاعتداء جنسي متكرر من مدرسه الخصوصي داخل منزله في فينيكس بماريلاند عام 1992.

ويُعد جيمس رانسون من الممثلين المعروفين في الدراما الأميركية، وبرز من خلال أدواره المركبة التي تناولت قضايا اجتماعية واقتصادية، كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على تحدياته الشخصية التي واجهها خارج الشاشة، بما في ذلك الإدمان والاعتداءات التي تعرض لها في صغره، ما يبرز أهمية التوعية بالصحة النفسية للفنانين والمجتمع عامة.

الصين تعلن اكتشاف أول منجم ذهب ضخم تحت البحر قبالة سواحل شاندونغ

أعلنت الصين عن اكتشاف تاريخي يتمثل في العثور على أول حقل ذهب تحت البحر في البلاد، قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد.

ووصفت السلطات الصينية هذا الاكتشاف بأنه الأكبر من نوعه في قارة آسيا، وفق ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، في حين لم تكشف وسائل الإعلام الصينية عن الحجم الدقيق للرواسب المكتشفة.

وبحسب البيانات الرسمية، أسهم الاكتشاف الجديد في رفع إجمالي احتياطات الذهب المؤكدة في مدينة لايتشو إلى أكثر من 3900 طن، أي ما يعادل نحو 137.57 مليون أونصة، وهو ما يمثل قرابة 26% من إجمالي احتياطات الصين من الذهب. وأكدت حكومة مدينة يانتاي أن هذا التطور يعزز مكانة لايتشو كأكبر منطقة في الصين من حيث احتياطات الذهب وإنتاجه.

وتُعد الصين حاليًا أكبر منتج لخام الذهب في العالم، بإنتاج بلغ نحو 377 طنًا خلال العام الماضي، ما يعادل حوالي 13.3 مليون أونصة، وفق بيانات جمعية الذهب الصينية. ورغم ذلك، لا تزال الصين متأخرة عن دول مثل جنوب أفريقيا وأستراليا وروسيا من حيث حجم الاحتياطات المؤكدة.

ويأتي هذا الاكتشاف البحري بعد إعلان سابق الشهر الماضي عن العثور على مكمن ذهب فائق الضخامة منخفض العيار في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، بلغت احتياطاته المؤكدة نحو 1444.49 طنًا، أي ما يعادل 50.95 مليون أونصة. ووصفت وزارة الموارد الطبيعية الصينية ذلك المكمن بأنه الأكبر من نوعه منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

كما أشارت تقارير إلى أن اكتشاف نوفمبر الماضي كان ثالث مكمن ذهب تتجاوز احتياطاته ألف طن يتم العثور عليه في الصين خلال عام واحد.

وفي سياق متصل، كشفت الصين أنها استثمرت نحو 115.99 مليار يوان (ما يعادل 16.47 مليار دولار) في أعمال الاستكشاف الجيولوجي خلال العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق على استكشاف المعادن منذ بدء الخطة الخمسية الحالية عام 2021 إلى نحو 450 مليار يوان، ما أسفر عن اكتشاف قرابة 150 مكمنًا معدنيًا جديدًا، وفق وزارة الموارد الطبيعية الصينية.

ألمانيا تصدر أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين خلال العام الجاري

أصدرت الحكومة الألمانية، خلال العام الحالي، أكثر من 100 ألف تأشيرة بغرض لم شمل عائلات اللاجئين في البلاد، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات في برلين.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الأحد، بأن إجمالي التأشيرات التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 101 ألف و756 تأشيرة، لمواطني الدول الخمس الأكثر طلبًا للجوء.

وأوضحت الوزارة أن التأشيرات توزعت على اللاجئين من تركيا بـ14 ألفًا و907 تأشيرات، وسوريا بـ13 ألفًا و148 تأشيرة، والهند بـ9 آلاف و286 تأشيرة، وكوسوفو بـ7 آلاف و143 تأشيرة، وألبانيا بـ4 آلاف و426 تأشيرة.

وبلغ عدد تأشيرات لم شمل الأطفال مع آبائهم 37 ألفًا و227 تأشيرة، فيما صدرت نحو 3500 تأشيرة لم شمل الآباء مع أطفالهم.

وكانت تأشيرات لم شمل الأزواج الأكثر شيوعًا، إذ تم إصدار 44 ألفًا و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، بالإضافة إلى 16 ألفًا و298 تأشيرة إضافية لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.

ويقتصر حق لم الشمل في ألمانيا عادةً على “الأسرة النواة”، أي الزوجين والأطفال القُصّر، مع وجود استثناءات محدودة في حالات إنسانية خاصة. وفي مارس 2024، أقرّت الحكومة تعديلاً قانونيًا يسمح باستقدام آباء وأصهار الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة القادرة على إعالة الأسرة بكاملها.

الكويت تحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة على سوري عمل بوزارة الدفاع بجنسية مزورة

أصدرت السلطات الكويتية حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على مواطن سوري وتغريمه 350 ألف دينار، إثر حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير وعمله في وزارة الدفاع، وفق ما ذكرت صحيفة القبس.

وأوضحت المحكمة أن المتهم أصبح موظفاً في وزارة الدفاع بعد تزوير جنسيته، كما قضت بالامتناع عن معاقبة شقيقه المتورط بذات القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المقيمين السوريين ببلاغ يفيد بأنه سمع والده حين كان صغيراً يقول إنه سيقوم بتجنيس أبنيه ككويتيين مقابل مبلغ مالي لأحد المواطنين، بعد أن يضيفهما إلى ملفه على أنهما من ذريته بخلاف الحقيقة.

وأجرت مباحث الجنسية تحريات وأدلة أثبتت تورط المتهمين، وفحوص الحمض النووي “D.N.A” أكدت أن المواطنين سوريان بالأصل.

تحقيق أميركي يكشف مخاطر سيارات تسلا وأعطال أبوابها الكهربائية تؤدي إلى وفيات

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست، الإثنين، أن عددًا من الدعاوى القضائية تزعم تعرض سائقي وركاب سيارات تسلا لمخاطر جسيمة بسبب تصميم مميزات بعض الطرازات، أسفرت عن إصابات خطيرة ووفيات في حالات عدة.

وتتميز سيارات تسلا بمقابض أبواب منبثقة كهربائية مصممة لتحسين الكفاءة الهوائية، لكن هذه المكونات أثارت قلق محققين اتحاديين للسلامة، إذ قد تعيق الهروب في حالات الطوارئ.

وأشار التحقيق إلى أن ما لا يقل عن 12 حالة منذ عام 2019 عجز فيها الركاب أو رجال الإنقاذ عن الخروج من المركبات بعد حوادث، بما في ذلك حالتا وفاة في سيارات طراز “سايبر تراك”، إذ بقي الركاب العالقون داخل السيارة بينما اندلعت النيران بعد توقف أزرار التحكم المسؤولة عن فتح الأبواب عن العمل.

وفي الحالات العادية يمكن فتح الأبواب يدويًا إذا فشلت الأزرار، إلا أن صلابة جسم “سايبر تراك” المصمم لتحمل الصدمات والاحتفاظ بالانفجارات الداخلية تعقد جهود الإنقاذ، وفق مستندات اطلعت عليها الصحيفة.

وتضمنت الحوادث وفاة زوجين في نوفمبر 2024 في ولاية ويسكونسن بسيارة تسلا موديل “إس”، ورجل في تكساس داخل شاحنة “سايبر تراك”، بعد أن حاصرتهم الأبواب الكهربائية، فيما أكدت دعوى قضائية أن الركاب في حادثة بيدموندت بكاليفورنيا لم يموتوا بسبب الاصطدام، بل بسبب عدم قدرتهم على الهروب نتيجة أبواب فولاذية وزجاجية مقاومة للكسر.

وأكد خبراء سلامة السيارات أن العجز عن الهروب يعد فشلاً كارثياً في التصميم، بينما نفت تسلا مسؤوليتها عن هذه الحوادث، مشيرة إلى أن المركبات استوفت معايير السلامة، وأنه ربما تم إساءة استخدامها أو لم تصل بالشكل الصحيح.

ورغم حصول سيارات تسلا تاريخياً على أعلى درجات في اختبار السلامة من التصادم، فتحت الإدارة الأميركية لسلامة الطرق السريعة تحقيقًا هذا العام في تسع تقارير عن عدم القدرة على فتح أبواب سيارات موديل “إي”.

وأعلن مصمم تسلا الرئيسي، فرانز فون هولتسهاوزن، أن الشركة تعمل على تطوير تصميم يجمع بين الوظائف الإلكترونية واليدوية لضمان إمكانية فتح الأبواب حتى عند انقطاع الكهرباء.