حوادث وكوارث تودي بحياة العشرات حول العالم

شهد العالم اليوم الجمعة سلسلة من الحوادث المأساوية، منها تحطم طائرة إطفاء تركية في كرواتيا، وفاة ثلاثة أشخاص بتسمم غذائي في إسطنبول، انهيارات أرضية في إندونيسيا أسفرت عن قتيلين وفقدان 21، هجمات وعنف فردي في فرنسا والولايات المتحدة، حوادث مرورية قاتلة في ستوكهولم والقاهرة، حرائق غابات في الجزائر، وحوادث خطرة في إيران والمملكة المتحدة والأردن.

تركيا تشهد تحطم طائرتيها العسكرية والإطفاء في يومين متتاليين

تحطمت طائرة إطفاء تركية في كرواتيا،ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي.

وأوضح الوزير أن الحادث وقع أثناء محاولة طائرتين تركيتين لمكافحة الحرائق العودة إلى الوطن بعد فقدان الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية، وتمكنت إحدى الطائرتين من الهبوط بسلام في مطار كرواتي، بينما تحطمت الأخرى.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تحطم طائرة شحن عسكرية تركية على حدود أذربيجان وجورجيا، ما أسفر عن مقتل 20 جنديًا، وفق إعلان وزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة أسماء الجنود القتلى، مؤكدة تقديم أحر التعازي لأسرهم.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل العسكريين الأتراك في حادث الطائرة العسكرية طراز “سي-130″، مشيرًا إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة. وقال أردوغان: “أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا”.

تركيا: وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بتسمم غذائي في إسطنبول

شهدت إسطنبول حادثة مأساوية بعد وفاة طفلين ووالدتهما إثر تسمم غذائي، بينما بقي الأب في العناية المركزة.

وأفادت التقارير أن العائلة، المقيمة في منطقة الفاتح، شعرت بالمرض مساء الأربعاء بعد تناول عدة أطباق شعبية في مطعم بحي أورتاكوي المطل على البوسفور.

وتم نقل الأسرة إلى المستشفى، حيث فارق الطفلان، البالغان من العمر ثلاث وست سنوات، الحياة بعد وقت قصير من وصولهما. وفي وقت لاحق، أعلن وزير العدل وفاة الأم أيضًا.

وفتحت السلطات تحقيقًا شاملاً، وأُخذت عينات من المطعم، فيما جرى توقيف أربعة أشخاص على ذمة القضية.

وأوضح مدير الصحة الإقليمي أن العائلة تناولت أطباقًا شعبية متنوعة، من بينها بلح البحر مع الأرز، كومبير (بطاطا محشوة)، كوكوريتش (أحشاء خروف مشوية)، وحلوى الراحة التركية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأسرة تركية تقيم في ألمانيا وكانت تزور إسطنبول سياحيًا. وتأتي هذه الحادثة بعد خمسة أشهر من وفاة فتاة في شمال فرنسا بسبب تسمم غذائي حاد.

فرنسا: مقتل رجل هدد ركاب قطار بسكين في محطة مونبارناس بباريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة، بأن رجلاً في الأربعينيات من عمره قُتل بعد إصابته برصاص الشرطة في محطة مونبارناس للقطارات بالعاصمة باريس، بعدما هدد بطعن مسافرين على متن أحد القطارات.

ووفق شهود عيان، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المكان وسط حالة من الذعر في المحطة.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن الرجل معروف بممارسته العنف الأسري وكان قد هدد سابقًا زوجته وابنه، وأمسك بسكين عند نزوله من قطار قادم من مدينة رين وهدد ركابًا آخرين.

وأطلقت الشرطة النار عليه ما أدى إلى إصابته، قبل أن يطعن نفسه لاحقًا بالسكين. وأصيب شخص ثانٍ برصاص الشرطة في ساقه وتلقى العلاج في الموقع.

وأكدت السلطات الفرنسية استبعاد فرضية الإرهاب في الواقعة حتى الآن.

ضحايا ومصابون في حادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار وسط ستوكهولم

أفادت تقارير إعلامية سويدية بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء حادث وقع عصر اليوم في وسط العاصمة ستوكهولم، إثر اصطدام حافلة بمحطة انتظار للحافلات.

وأكدت الشرطة وقوع وفيات وإصابات في الحادث، فيما جرى توقيف سائق الحافلة على خلفية الحادث.

وذكرت محافظة ستوكهولم أن خمسة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان بحالة خطيرة.

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم شركة النقل العام SL، صوفي غونارسون، الحادث بأنه “خطير”، مؤكدة وقوع إصابات دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار أوسكار دافيلا، مشغل العمليات في جهاز الإنقاذ، إلى أن بعض الإصابات حرجة، وأن البلاغ عن الحادث ورد في الساعة 15:24 بالتوقيت المحلي بالقرب من محطة Tekniska högskolan.

وشهد موقع الحادث انتشاراً واسعاً لسيارات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ، وسط حالة فوضى نتيجة تزامن الحادث مع ساعة الذروة وازدحام المنطقة بالمارة.

رجل في تينيسي يحرق امرأة حيّة مدّعياً أنها “شيطان”.. والمتهم يزعم: “أنا يسوع”

أقدم رجل أمريكي من ولاية تينيسي، وله سجل طويل من السوابق الجنائية، على جريمة مروعة بعد أن أحرق امرأة وهي على قيد الحياة، وفق ما نقلته مجلة People عن بيان للشرطة.

وأفادت التحقيقات بأن كريستوفر ميدولا (39 عاماً) اعترف بإحراق أنجيلا بالاسيو (58 عاماً)، التي أصيبت بحروق شملت معظم جسدها. وتم نقل الضحية بمروحية إسعاف إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها البالغة، ورغم حالتها الحرجة، تمكنت قبل وفاتها من إبلاغ الشرطة بأن “كريس هو من فعل هذا”.

وقال جار الضحية، ستيف إليس، إنه شاهد بالاسيو تحاول الهرب من حافلتها الصغيرة بعد أن أشعل ميدولا النار فيها وأغلق الباب عليها، فلاحقه وأمسك به تحت تهديد السلاح إلى حين وصول الشرطة، وخلال ذلك، كان ميدولا يردد عبارات غريبة مثل: “كان علي أن أفعل هذا”، “كانت تسمم العالم”، “إنها شيطان”، و”أنا يسوع”.

وكشفت سجلات الشرطة أن المتهم يملك تاريخاً إجرامياً طويلاً منذ عام 2005 يشمل الاعتداء والعنف المنزلي و”التهور الخطير”.

مقتل مسلح في تبادل لإطلاق النار مع شرطة نيويورك بعد تهديده مدنيين ومستشفى

أعلنت شرطة نيويورك مقتل رجل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصرها، وذلك عقب سلسلة من التهديدات التي وجهها لمواطنين داخل مبنى سكني وفي متجر للوجبات الجاهزة، إضافة إلى تهديد باستهداف مستشفى في مانهاتن.

وقال القائد في الشرطة المحلية فيليب ريفيرا إن عناصر شرطة نيويورك نقلوا الرجل إلى المستشفى بواسطة مركبة شرطية، حيث أُعلن عن وفاته لاحقاً، فيما نُقل عدد من رجال الشرطة إلى المستشفى لتقييم حالتهم الصحية.

وذكرت الشرطة أن الحادث بدأ عندما كان الرجل داخل مصعد في مبنى سكني بمنطقة آبر إيست سايد حوالي الساعة السابعة مساء، حيث تحدث إلى رجل آخر قبل أن يوجه إليه سلاحاً نارياً.

وبعد ذلك توجه إلى متجر قريب للوجبات الجاهزة، وصوب مسدسه نحو أحد العاملين، وطلب منه الاتصال بالطوارئ قائلاً إنه يعتزم التوجه لإطلاق النار على أحد المستشفيات.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به دخل briefly مركز “ماونت سيناي” الطبي ثم غادر واضعاً سلاحه على الأرض قبل أن يعود ويخبر رجل شرطة يعمل في وظيفة أمنية بأنه يحمل سلاحاً نارياً.

وبعد خروجه إلى الشارع، واجه دوريات الشرطة، حيث بادر بإطلاق النار فور نزول رجال الشرطة من مركباتهم، لتندلع مواجهة انتهت بإصابته ووفاته.

ولم تُكشف بعد هوية الرجل، فيما تستمر الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث.

حادث مروع جنوب إيران: اصطدام سيارة تنقل وقودًا مهربًا يقتل 8 أشخاص ويشعل 3 مركبات

قتل 8 أشخاص اليوم الجمعة في حادث مأساوي على الطرق الجنوبية لمحافظة كرمان الإيرانية، إثر اصطدام سيارة نيسان محملة بالوقود المهرب بسيارتين أخريين، مما أدى إلى اندلاع النيران في السيارات الثلاث ومقتل من كانوا بداخلها.

ووفقًا لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، يعد الحادث مثالًا على المخاطر الكبيرة المرتبطة بما يُعرف بمركبات “الشوتي”، وهي سيارات تستخدم لنقل البضائع المهربة عبر الطرق الجانبية.

وأوضح رئيس شرطة مرور فرج، سردار أحمد كرامي أسعد، أن هذه المركبات غالبًا ما تتصرف بسلوكيات محفوفة بالمخاطر، تعرض حياة سائقيها والمواطنين الآخرين للخطر. وأضاف أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الضحايا والمشاركين والشبكات المرتبطة بالتهريب.

ودعا كرامي أسعد إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمحلية للسيطرة على هذه الظاهرة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أهمية الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة على الطرق عبر الرقم 110.

إندونيسيا.. انهيارات أرضية في جزيرة جاوة تخلف قتيلين و21 مفقوداً

أسفرت الانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة جاوة الإندونيسية عن مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين.

ووقع الحادث في ثلاث قرى بمقاطعة جاوة الوسطى مساء الخميس، وألحق أضراراً بعشرات المنازل. ونشرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث معدات ثقيلة لدعم فرق البحث والإنقاذ، وسط تحديات بسبب الأرض غير المستقرة، فيما يعاني الإقليم سنوياً من فيضانات وانهيارات أرضية خلال موسم الأمطار الموسمية.

مصرع لاعب الزمالك السابق محمد صبري في حادث مروع بالتجمع الخامس

توفي محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، صباح الجمعة في حادث تصادم مأساوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن صبري كان يقود سيارته على أحد الطرق الجانبية في التجمع الخامس، وفقد السيطرة عليها قبل أن تصطدم بجدار مبنى قيد الإنشاء، ما أسفر عن وفاته في الحال.

ولد محمد صبري في 7 أبريل 1974 بمحافظة الشرقية، وانضم إلى صفوف الزمالك لأول مرة عام 1994 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهرى، وحقق مع الفريق عدة ألقاب محلية وقارية.

وتقدّم الوسط الرياضي المصري، وجماهير الزمالك، بخالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فضيحة في المنتخب الفرنسي للبياثلون بعد حادثة بندقية بين لاعبين

شهد المنتخب الفرنسي للبياثلون حادثة مثيرة للجدل بعد محاولة لاعبة الفريق جانا ريشار التلاعب ببندقية زميلها أوسيان ميشلون، وفق ما أفاد موقع Dicodusport.

ووقع الحادث في نهاية الموسم الماضي، عندما حاولت ريشار تعديل إعدادات بندقية ميشلون، قبل أن تكشف البطلة الأولمبية جوستين بريزا-بوشيه الواقعة، ليتم التدخل سريعًا لاحتواء الموقف داخل الفريق الوطني الفرنسي.

ورغم الجدل الكبير، نفت ريشار أي مسؤولية عن الحادثة، وهو ما أدى إلى تخلفها عن بداية التحضيرات للموسم الحالي.

يذكر أن روسيا وبيلاروس ما زالتا محرومتين من المشاركة في المنافسات الدولية منذ مارس 2022، وفق قرار الاتحاد الدولي للبياثلون، على أن يستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

هيئة بحرية بريطانية ترصد انحراف ناقلة نفط نحو إيران بعد نشاط مشبوه في خليج عُمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (أمبري) اليوم الجمعة بأن ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال انحرفت فجأة عن مسارها أثناء عبورها خليج عُمان، متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية في طريقها إلى سنغافورة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 20 ميلاً بحرياً شرق ميناء خورفكان بالإمارات، حيث اقتربت من الناقلة ثلاثة قوارب صغيرة، ووصفته بـ”النشاط المشبوه”، فيما تحقق السلطات في الواقعة.

وأشار مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) إلى أن الناقلة أرسلّت إنذارًا خلال الحادث، مؤكدًا تصنيفه كـ”حدث مشبوه”. ولم تصدر السلطات الإماراتية أي تعليق فوري حول الحادث.

وذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أن الناقلة كانت في طريقها من الإمارات إلى سنغافورة حين تعرضت للاقتراب المشبوه أثناء عبورها مضيق هرمز، على بعد 22 ميلاً بحريًا شرق خورفكان.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الاستهدافات المماثلة للسفن في المنطقة، والتي وصفتها أمبري سابقًا بأنها “عمليات استهداف عالية الدقة”، في إشارة إلى احتمال تورط جهات منظمة.

الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات عبر طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام طائرة مسيّرة، في حادثة جديدة على الواجهة الشمالية للمملكة.

وقال الجيش في بيان، إن المنطقة العسكرية الشمالية رصدت طائرة درون أثناء محاولتها اختراق الحدود، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك من قبل قوات حرس الحدود قبل السيطرة عليها.

وأضاف البيان أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة التي كانت تحملها الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

حرائق غابات ضخمة في تيبازة تهدد السكان.. والسلطات الجزائرية تتحرك بعمليات إجلاء وإطفاء جوية وبريّة

تواصل وحدات الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بطائرة “بي 200” التابعة للجيش، جهودها المكثفة لإخماد الحرائق الضخمة التي اندلعت في غابات ولاية تيبازة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية في بيانها إنها سخرت إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، بمشاركة وحدات من الولاية إضافة إلى وحدات دعم وصلت من ولايات عين الدفلى والبليدة والشلف والمدية والجزائر العاصمة.

وأوضحت أن يوم الخميس شهد تسجيل 22 حريقاً في 8 ولايات، لا يزال 11 منها مشتعلاً، بينما تم إخماد 5 حرائق بالكامل، و6 أخرى أخمدت لكنها ما زالت تحت المراقبة.

وتواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب طبيعة التضاريس وهبوب رياح جافة قوية ساهمت في اتساع رقعة النيران، ما استدعى تدخلاً جوياً وبرياً متزامناً، إضافة إلى قرار السلطات بإجلاء السكان من المناطق القريبة كإجراء احترازي.

وأشرف والي ولاية تيبازة، محمد أمين بن شاولية، على متابعة عمليات الإطفاء ميدانياً، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ومسؤولين محليين وأمنيين وعسكريين. كما تابع وزير الداخلية سعيد سعيود، رفقة قائد الدرك الوطني بالنيابة اللواء سيد علي بورمانة والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، سير عمليات الإخماد حتى وقت متأخر من ليل الخميس.

يذكر أن الحرائق اندلعت ظهر الخميس بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية ساعدت في انتشار النيران بشكل سريع.