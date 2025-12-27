حوادث وكوارث حول العالم.. وفيات وانهيارات مزلزلة

شهدت الساعات الأخيرة موجة من الحوادث المأساوية والطبيعية حول العالم، حيث قتل أب عائلته في حماة بسوريا، وأسفر حادث تصادم ضخم في اليابان عن وفاة وإصابات، وقتل رجال في ألمانيا والولايات المتحدة خلال مواجهات مع الشرطة، بينما اعتُقل مشتبه به بعد طعن نساء في باريس، وفي الوقت نفسه، ضرب زلزال قوي بحر الفلبين وتايوان، ورحل آخر توائم “المعجزة الكندية” عن عمر 91 عامًا، فيما نجى شاب لبناني بأعجوبة بعد محاولة انتحار في بيروت، وشهدت فرنسا وإيطاليا عمليات كبيرة لمكافحة الجريمة والتهريب، بينما أثارت انهيارات منازل في الأقصر مخاوف الأهالي.

زلزال قوي يضرب بحر الفلبين وتايوان بقوة تصل إلى 7 درجات

ضرب زلزال قوي بحر الفلبين بالقرب من ساحل أوكيناوا اليابانية مساء السبت، بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، وفق مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال وقع عند الساعة 11:05 مساء بالتوقيت المحلي، على عمق 68 كيلومتراً، وشعر به السكان في مناطق واسعة.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات مراكز رصد الزلازل حدوث هزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.7 درجة على بعد 76 كيلومتراً جنوب شرق تايبيه بتايوان، حسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، ووقع الزلزال على عمق متوسط يبلغ 59.7 كيلومتر تحت مركزه بالقرب من تايبيه.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان (CWB) بتسجيل قوة الزلزال حتى 7.0 درجات، مع الإشارة إلى أن السلطات لم تبلغ بعد عن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الهزات.

وتواصل فرق الطوارئ في المنطقة متابعة الوضع لرصد أي تأثيرات محتملة، مع دعوات للسكان بالبقاء على أهبة الاستعداد ومراقبة التحذيرات الرسمية.

سوريا: أب يقتل زوجته وبناته الثلاث في حماة ثم ينتحر

شهد حي البياض في مدينة حماة السورية مساء الجمعة جريمة مأساوية، حيث عُثر على عائلة مكونة من رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين داخل منزلهم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية.

وأفاد البيان أن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الزوج أقدم على قتل زوجته الطبيبة أروى محمد غياث القطمة (38 عامًا) وبناته سلمى (14 عامًا)، تالا (12 عامًا)، وجودي (5 سنوات)، قبل أن ينتحر، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة والملابسات الكاملة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية شملت تطويق موقع الجريمة، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف تفاصيل الحادثة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادرها أن أفراد العائلة قتلوا أثناء تناولهم وجبة الفطور صباح الجمعة، وأن السلاح المستخدم كان بندقية حربية من نوع كلاشينكوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجريمة لم تُكتشف إلا بعد وصول أحد أقاربهم للاطمئنان عليهم بعد انقطاع الاتصال معهم منذ الصباح.

مقتل شخص وإصابة 26 بحادث تصادم ضخم على طريق سريع في اليابان وسط الطقس الثلجي

أسفر حادث تصادم هائل على طريق سريع في اليابان عن مقتل شخص وإصابة 26 آخرين، وذلك في وقت متأخر من يوم الجمعة مع بدء موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت شرطة الطرق السريعة في محافظة غونما اليوم السبت أن الحادث وقع على طريق “كان-إيتسو” السريع، وبدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غرب طوكيو.

وأوضحت الشرطة أن الضحية امرأة تبلغ من العمر 77 عاما من طوكيو، بينما أُصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة ضمن المصابين الـ 26 الآخرين.

وأدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، حيث لم تتمكن السيارات القادمة من استخدام المكابح على السطح المغطى بالثلوج، وتسبب التصادم المتسلسل بمشاركة أكثر من 50 مركبة.

واندلع حريق في الطرف البعيد من موقع الحادث، وانتشر إلى أكثر من عشر مركبات، احترق بعضها بالكامل، دون تسجيل إصابات إضافية نتيجة الحريق الذي استمر إخماده نحو سبع ساعات. ولا تزال الشرطة تغلق أجزاء من الطريق السريع لإجراء التحقيقات وإزالة الحطام.

ألمانيا: الشرطة تردي رجلاً قتيلاً بالرصاص بعد هجوم بمقص في مستشفى بجيسن

قتل رجل يبلغ من العمر 33 عامًا على يد الشرطة الألمانية، الجمعة، خلال حادث وقع في مستشفى جامعي بمدينة جيسن بولاية هيسن وسط ألمانيا.

وأفاد مكتب الشرطة الجنائية لولاية هيسن أن موظفي المستشفى أبلغوا خدمات الطوارئ عن مريض كان يهددهم باستخدام مقص، وعند وصول الضباط، واجهوا الرجل في حالة اضطراب نفسي، وقام بمهاجمتهم بالمقص، مما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه، ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وتولت الشرطة الجنائية بالولاية التحقيق في الحادث لأسباب تتعلق بالحياد، حيث يتم استجواب الشهود وتأمين الأدلة، بمشاركة مختصين من وحدة الأدلة الجنائية للأسلحة النارية.

وأكدت السلطات أن الظروف الدقيقة وتسلسل الأحداث لا تزال قيد التحقيق.

الولايات المتحدة: مقتل رجل وإصابة شرطيين في تبادل إطلاق نار بكارولاينا الشمالية

قتل رجل رمياً بالرصاص بعد أن أطلق النار على رجال الشرطة خلال تبادل حضانة طفل في ضاحية تابعة لمدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

وأصيب شرطيان من شرطة بلدة مينت هيل في الحادث، وهما في حالة حرجة، بحسب بيان نشرته إدارة الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم استدعاء الضباط إلى موقع تبادل الحضانة عند متجر “إديبل آرانجمنت” حوالي الساعة 10:45 صباح اليوم الجمعة. وأوضحت السلطات أن الرجل أخرج مسدسًا وبدأ بإطلاق النار، فرد أحد رجال الشرطة بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله خلال تبادل إطلاق النار.

اعتقال رجل بعد طعن ثلاث نساء في مترو باريس خلال احتفالات نهاية العام

أفادت السلطات الفرنسية أن ثلاث نساء تعرضن للطعن في مترو باريس، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به.

ووقع الحادث على الخط 3 للمترو، في محطات “ريبوبليك”، “آر إيه ميتييه”، و”أوبر” حوالي الساعة الرابعة مساءً، بالتزامن مع احتفالات نهاية العام.

وتمكن المحققون من التعرف على الرجل عبر كاميرات المراقبة وتتبع موقع هاتفه المحمول قبل القبض عليه في منطقة فال دواز شمال باريس. ولم تصدر السلطات بعد تفاصيل عن حالة الضحايا الصحية.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تكثف فيه فرنسا الإجراءات الأمنية حول متاحف ومواقع عامة بعد سرقة مجوهرات من متحف اللوفر، حيث تم توقيف أربعة أشخاص جدد في القضية.

فرنسا: اعتقال عصابة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا

أعلنت قوات الدرك الفرنسية في مدينة ليون ومقاطعة أين عن اعتقال أعضاء عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة من سويسرا، بعد تحقيق استمر عدة أشهر.

ووفق تقرير صحيفة “لو فيغارو”، قامت العصابة خلال العامين الماضيين بسرقة 37 سيارة فارهة وتنفيذ 12 عملية سطو على متاجر أسلحة في منطقة جبال الألب السويسرية.

وفي 9 ديسمبر 2024، شنت قوات الدرك الفرنسية، بالتعاون مع السلطات السويسرية ووكالة يوروبول الأوروبية للشرطة، حملة اعتقالات استهدفت ثمانية أشخاص في عدة مقاطعات بجنوب فرنسا، شملت زعيمي العصابة اللذين كانا يوظفان لصوصًا صغارًا عبر الإنترنت للمشاركة في عملياتهم.

وأطلقت التحقيقات في القضية في يونيو 2024، حيث قدمت السلطات السويسرية معلومات حيوية حول نشاط العصابات العابرة للحدود، مما مكن المحققين الفرنسيين من تحديد هوية المشتبه بهم وتتبع تحركاتهم والتخطيط لعملية الاعتقال الناجحة.

إيطاليا تصادر أكثر من 435 كيلوغرامًا من الكوكايين مخبأة في شحنة فول سوداني

أعلن الحرس المالي الإيطالي عن مصادرة شحنة ضخمة من مخدر الكوكايين عالي النقاء تجاوز وزنها 435 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل أكياس الفول السوداني في ميناء جيويا تاورو بمقاطعة كالابريا.

وأوضحت الهيئة أن الشحنة، التي تضمنت حوالي 1000 كيس من الفول السوداني، كانت متجهة إلى دول في أوروبا الشرقية. وأسهم استخدام تقنيات التفتيش المتطورة، بما في ذلك الأشعة السينية ووحدات الكلاب المدربة، في كشف عملية التهريب القادمة من أمريكا اللاتينية.

وأكد الحرس المالي أن الشحنة لو وصلت إلى سوق التجزئة كانت ستحقق عائدات تفوق 70 مليون يورو للمنظمات الإجرامية.

يأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط من مصادرة شحنة مماثلة في نفس الميناء، بلغ وزنها 248 كيلوغرامًا من الكوكايين المخفي داخل أكياس السمسم، بقيمة تقديرية تجاوزت 40 مليون يورو.

وبحسب بيانات أولية، فقد تم منذ بداية العام الجاري مصادرة أكثر من 5 أطنان من المخدرات في ميناء جيويا تاورو وحده، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 650 مليون يورو، وهو ما يشير إلى تصاعد أنشطة التهريب أو زيادة فعالية عمليات التفتيش في هذا الممر الاستراتيجي.

يعد ميناء جيويا تاورو أحد أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط وأكثرها ازدحامًا، ويشكل نقطة عبور رئيسية للمخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية والمتجهة إلى الأسواق الأوروبية.

سقوط منازل بالأقصر يثير غضب الأهالي والوزارة تحسم الجدل

شهدت قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر انهيار ثلاثة منازل خلال فترة قصيرة، ما أثار حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، في ظل مخاوف من تكرار الحوادث، واتهامات للنمل الأبيض بالتسبب في ضعف المباني وسقوطها بشكل مفاجئ.

وأوضح سكان القرية أن الانهيارات وقعت دون مؤشرات مسبقة، معربين عن اعتقادهم بأن النمل الأبيض ينخر الجدران والأساسات في صمت، خاصة مع صعوبة اكتشافه لعيشه داخل أنفاق دقيقة أسفل الأرض، وهو ما زاد من مخاوفهم من تعرض منازل أخرى للمصير ذاته.

وزارة الزراعة المصرية نفت هذه الاتهامات، وأكدت أن النمل الأبيض لا علاقة له بسقوط المنازل الثلاثة، مشيرة إلى أن المعاينات الميدانية واللجان الفنية المختصة أثبتت عدم صحة ما تردد حول مسؤوليته عن الانهيارات.

وأفادت الوزارة بأن لجنة من خبراء الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أجرت فحوصًا ميدانية بحضور عمدة قرية الدير، ومندوبين عن أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة، وعدد من الأهالي، وخلصت إلى أن السبب الحقيقي للانهيار يعود إلى تهالك المباني.

وذكر التقرير الفني أن المنازل المنهارة مشيدة من الطوب اللبن، الذي لم يعد قادرًا على الصمود أمام العوامل الزمنية وتأثيرات الرطوبة، ما أدى إلى ضعف هيكلها الإنشائي وانهيارها.

وأكدت وزارة الزراعة أن النمل الأبيض يتغذى حصريًا على مادة السليلوز الموجودة في الأخشاب والمنسوجات، ولا يمكنه التأثير على الحوائط أو الأساسات الخرسانية أو الطوب، موضحة أن نشاطه، رغم خطورته على الأثاث، لا يؤدي علميًا إلى انهيار المباني بشكل كامل.

وأضافت الوزارة أنها تتابع انتشار هذه الآفة بشكل دوري، لافتة إلى أنه جرى سابقًا، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة، التعامل مع 73 منزلًا بمركز إسنا ظهرت بها الحشرة، نتيجة الطبيعة الجبلية للمنطقة.

شاب لبناني يحاول الانتحار بالقفز عند صخرة الروشة في بيروت وينجو بأعجوبة

شهدت منطقة صخرة الروشة في بيروت حادثة صادمة، بعد أن حاول شاب لبناني الانتحار بالقفز في البحر، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطه.

وأظهرت اللقطات المصورة انزلاق الشاب من الأعلى وارتطامه بالصخور قبل أن يسقط على الشاطئ، فيما تمكن عناصر الدفاع المدني اللبناني من إسعافه وإنقاذ حياته.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بأن الشاب نُقل إلى مستشفى بيروت الحكومي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

وحضرت القوى الأمنية إلى الموقع وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والأسباب التي دفعت الشاب لمحاولة الانتحار.

