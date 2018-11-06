حوار دبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن

تعقد الولايات المتحدة والصين حوارًا دبلوماسيًا وأمنيًا رفيع المستوى الجمعة القادنة في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الاجتماع سيشارك فيه من الجانب الأمريكي وزير الخارجية «مايك بومبيو» ووزير الدفاع «جيم ماتيس» ومن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني «يانغ جيتشي» ووزير الدفاع «وي فنغ خه».

وتأتي هذه اللقاءات بعد تعثر محادثات كان من المقرر عقدها بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني في أكتوبر الماضي بسبب فرض واشنطن عقوبات على جيش التحرير الشعبي الصيني لشرائه أسلحة من روسيا.

من جانبها قالت الصين إن الجانبين اتفقا في البداية من حيث المبدأ على عقد جولة ثانية من المحادثات الدبلوماسية والأمنية في أكتوبر لكنها تأجلت بناءً على طلب واشنطن وسط تزايد التوترات بشأن التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي.

هذا وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي نظيره الصيني الشهر الماضي أنه يتعين على الدولتين تعزيز العلاقات عالية المستوى للحد من خطر نشوب صراع. وفق قوله.