حواس: آثار لبنان في مرمى نيران الحرب

في مقال نُشر بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، حذّر عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس من أن آثار لبنان، وخاصة قلعة بعلبك الأثرية، مهددة بالتدمير جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وأشار د. حواس في مقاله إلى أن قلعة بعلبك، التي تعد من أهم المواقع الأثرية في لبنان وتم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1984، باتت عرضة للخطر بسبب الحرب الدائرة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية مثل اليونسكو للتدخل العاجل لحماية الموقع والمناطق الأثرية الأخرى في لبنان.

كما أعرب د. حواس عن استعداده للتعاون مع السلطات اللبنانية لإطلاق حملة دولية لحشد الرأي العام ضد الانتهاكات التي يتعرض لها التراث الأثري اللبناني.

وناشد عالم الآثار المصري الجامعة العربية بالتحرك لتوعية المجتمع الدولي بأهمية الحفاظ على آثار بعلبك وغيرها باعتبارها تراثاً إنسانياً يخص العالم بأسره وليس لبنان فحسب.

وختم د. حواس مقاله بالتأكيد على ضرورة التحالف والتكاثف من أجل إنقاذ آثار لبنان التي تمثل هوية وحضارة الشعب اللبناني، محذراً من مخاطر محاولات محو الهوية وتدمير التراث من قبل الطرف الإسرائيلي.