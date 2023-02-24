حوال اجتماع نيويورك.. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يكشف ما حدث

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ الولايات المتحدة المبعوث الأممي عبدالله باييلي وكبار المسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا.

وذكر المتحدث أنّ المجتمعون ناقشوا مطلب الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث أطلع باتيلي المشاركين على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات عام 2023

وأضاف المتحدث أنّ باتيلي أحاط المشاركين أيضا بالإنجازات التي حققها مجلس النواب ومجلس الدولة إلى الآن، ودور مصر في المفاوضات على القاعدة الدستورية، والتشاور حول االخطوات القادمة في الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات.

وتابع المتحدث أنّ نائبة وزير الخارجية ويندي آر شيرمان شدّدت على اتفاق الولايات المتحدة مع باتيلي بأنه ينبغي علينا المساعدة في جعل عام 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة.