«حوت الرعد».. اليابان تدعم سلاح بحريتها بغواصة جديدة

حصل سلاح البحرية الياباني على “غواصة عسكرية جديدة من فئة Taigei المطوّرة”.

وجاء في منشور على “موقع Naval News”: “يوم الخميس 6 مارس الجاري، وفي حوض بناء السفن التابع لشركة Kawasaki Heavy Industries اليابانية، أقيمت احتفالية خصصت لضم غواصة Raigei الجديدة للخدمة لصالح الجيش الياباني، هذه الغواصة هي رابع غواصة من فئة Taigei تم تطويرها لصالح الجيش الياباني، واسمها باللغة اليابانية يعني (حوت الرعد)”.

وأشار الموقع إلى أن “الغواصة الجديدة تعتمد على محرك يعمل بالديزل والكهرباء بقوة 6000 حصان، يمكنها من الحركة تحت الماء بسرعة 20 عقدة بحرية، بينما الغواصات الثالث الأولى من نوع Taigei كانت تعتمد كل منها على محركين من نوع Kawasaki 12V 25/25SB”.

وبحسب الموقع، “يبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 3000 طن، ويمكن لهذه الغواصات حمل طاقم مكون من 70 شخصا، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وبصواريخ “هاربون” المضادة للأهداف البحرية”.

وذكر الموقع، “فإن هذه الغواصات حصلت على بطاريات ليثيوم أيون متطورة، وأجهزة سونار ومعدات توجيه حديثة، واستخدمت في صناعة هياكلها مواد جديدة لامتصاص الصوت ليصعب اكتشافها من قبل الرادارات وأجهزة السونار، كما جهّزت بأشراك تمويه متطورة لتضليل الطوربيدات المعادية”.