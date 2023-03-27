حول اجتماع طرابلس.. «باتيلي» يُقدّم إحاطته إلى «اللافي»

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي آخر تطورات المشهد السياسي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات.

وقدّم باتيلي إحاطة حول اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء أمس، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية، لضمان إجراء الانتخابات خلال 2023.

من جانبه، رحّب اللافي بالجهود التي تهدف لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ستساهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى هذا العام، والعمل على بناء جسور الثقة بين المشاركين فيها لضمان نجاحها.

وأكد عضو المجلس الرئاسي علي استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الأممي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة الأممية.