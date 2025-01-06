حول العالم.. إعدام نحو 100 عنصر في الكونغو وأب يقتل ابنه بالأردن

أعلن وزير العدل في الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا “إعدام 102 عنصر في عصابات الـ”كولوناس” الأسبوع الماضي، وأن السلطات بصدد إعدام 70 آخرين منهم عمّا قريب”.

وقال موتامبا في بيان لوكالة “أسوشيتد برس”، إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 “كانوا لصوصا مسلحين وقطاع طرق في المدن يعرفون محليا باسم “كولوناس”، وتم إعدامهم في سجن “انجينجا” في شمال غرب الكونغو”

وكان 45 شخصا قد “تم إعدامهم في آوخر ديسمبر، وتم إعدام الـ57 المتبقيين خلال الـ48 ساعة الماضية، كما “كان قرار الحكومة بتطبيق عقوبة الإعدام قرارا مثيرا للانقسام، فقد رحب البعض بالقرار باعتبارة “وسيلة لاستعادة النظام والأمن في المدن”، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن “مخاطر إساءة استعمال القرار وانتهاكات حقوق الإنسان”.

الأردن.. أب يقتل نجله ويصيب زوجته بعيار ناري

أقدم رجل في محافظة الزرقاء الأردنية، على “قتل نجله الشاب، وإصابة زوجته بطلق ناري، في جريمة عائلية مروعة”.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الاثنين، “إن القاتل أقدم مساء أمس الأحد، على إطلاق النار على ابنه وزوجته في محافظة الزرقاء، إذ نتج عن الحادثة وفاة الابن وإصابة الزوجة”.

وأضافت المديرية في بيان، “أن زوجة القاتل المصابة، نُقلت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتبين أن حالتها متوسطة”.

وأوضح البيان، أن “الأجهزة الأمنية تمكنت صباح اليوم الاثنين، من ضبط الجاني ومباشرة التحقيقات”.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن “القاتل في الستين من عمره، وقد أقدم على ارتكاب جريمته بمسدس إثر خلافات عائلية”.

وأضافت أن “الابن الضحية في العشرينات من عمره، فيما تعرضت الزوجة لإصابة في ساقها برصاصة من مسدس زوجها”.

مشهد يحبس الأنفاس لسقوط طفلة بإحدى البحيرات في تركيا

أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طفلة عمرها ثلاث سنوات، “عندما سقطت في البحيرة وكادت تفقد حياتها غرقاً لولا شجاعة والدها وسرعة تصرفه”.

وبحسب وساىل إعلام محلية، “كانت الطفلة برفقة شقيقتها الأكبر منها قليلاً قرب بحيرة في مدينة “ريحانلي” في ولاية هاتاي، جنوب تركيا، بينما انشغل الأب بالتقاط الصور لابنتيه، عندما وقع الحادث المروع، وبينما كان الأب يستعد لالتقاط صورة لابنته الصغيرة، كانت هي ترجع للخلف لتصطدم بسور بحيرة “يني شيهير” ومن ثم تسقط عبر فتحاته الكبيرة في الماء. ولم يستغرق الأب أكثر من ثانية واحدة حتى فكر وقرر اللحاق بابنته، ليقفز في البحيرة وينقذ الطفلة الصغيرة من موت محقق”.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, fotoğraf çekindiği esnada Yenişehir Gölü'ne düşen kız çocuğu, babası tarafından kurtarıldı.



O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. pic.twitter.com/1fnzEaCJj7 — Türkiye Times (@turkiyetimescom) January 5, 2025

فيديو لذعر وهلع على متن طائرة فرنسية.. فجأة سقطت عليهم أقنعة الأكسجين

أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط أقنعة الأكسجين على ركاب طائرة تابعة للخطوط الفرنسية، لحظات من الذعر والهلع بعد تفعيل إجراءات الطوارئ داخل الطائرة قبل الهبوط اضطراريا، بسبب تسجيل خلل في نظام الضغط.

وكانت الطائرة وهي من نوع “إيرباص A318” في طريقها من مطار باريس شارل ديغول إلى برشلونة حين أعلن عن حالة الطوارئ واضطر قائد الطائرة إلى الهبوط بعد 17 دقيقة من إقلاعها.

وأوضحت الخطوط الفرنسية في بيان أنه “يتم تدريب أطقم الخطوط الجوية الفرنسية بانتظام على إدارة هذا النوع من المواقف وفقًا لإجراءات الشركة المصنعة”.

وتعد عملية إسقاط أقنعة الأكسجين جزءا من إجراء الهبوط في حالات الطوارئ.

وفي حالة انخفاض الضغط، يتم نشر أقنعة الأكسجين تلقائيا للسماح لمن هم على متن الطائرة بالتنفس حتى تصل الطائرة إلى ارتفاع آمن يقل عن 10000 قدم.

#BreakingNews: Emergency Landing for Air France A318 at CDG After Pressurization Loss



A dramatic video shows oxygen masks deploying onboard an Air France Airbus A318 due to a pressurization issue. The aircraft, registered F-GUGR, was operating flight AF1448 from Paris Charles de… pic.twitter.com/L9tTH71bK5 — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) January 4, 2025

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن أدين بالقتل

نفذت الجهات السعودية المختصة اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصا بمواطن أدين بالقتل.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل، قالت فيه: “أقدم جابر بن محمد بن أحمد شراحيلي سعودي الجنسية على قتل عبدالله بن أحمد بن حسن زعله سعودي الجنسية وذلك بإلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإحراقه مما أدى إلى وفاته”.

وأضاف البيان “تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وذكر البيان “وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني جابر بن محمد بن أحمد شراحيلي يوم الاثنين بتاريخ 6 / 7 / 1446هـ الموافق 6 / 1 / 2025م بمنطقة الرياض”.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن”.

وبحسب وكالة واس، حذرت الوزارة “كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.