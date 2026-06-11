حول العالم.. حوادث «دامية» في روسيا والصين وميانمار وسوريا واليمن

تشهد الساحة الدولية تصاعدًا لافتًا في الأحداث المأساوية والمتسارعة، ففي اليمن، تتواصل الاحتجاجات الغاضبة في مدينة عدن على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات الأساسية، وسط تصعيد خطير أسفر عن سقوط قتيل خلال تفريق التظاهرات، وفي روسيا، تحوّل حادث سير مروع في يكاترينبورغ إلى مأساة إنسانية أودت بحياة أربعة أشخاص بينهم طفلة، بعد انحراف حافلة ودهسها للمارة، أما في الصين، فقد هزّ انفجار غامض جنوب البلاد مخلفًا سبعة قتلى و17 مصابًا في ظل استمرار التحقيقات لكشف أسبابه، وفي سوريا، أعادت اشتباكات عائلية في ريف درعا الشرقي تسليط الضوء على هشاشة الأوضاع الأمنية المحلية وسقوط قتلى وجرحى، كما أثار العثور على دبلوماسي أمريكي متوفى في ميانمار شبهات جنائية فتحت باب التحقيقات الواسعة في ظروف الحادث.





احتجاجات غاضبة تشل عدن ومقتل متظاهر وسط تصاعد الغضب الشعبي

شهدت مدينة عدن جنوبي اليمن موجة احتجاجات شعبية متصاعدة لليوم الثالث على التوالي، تنديدًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار تراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، ما أدى إلى شلل في الحركة بعدد من المناطق الرئيسية في المدينة.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، توسعت رقعة التظاهرات لتشمل مناطق عدة، حيث أقدم محتجون على قطع شوارع رئيسية وإحراق إطارات في منطقتي كريتر والمعلا، في تعبير عن الغضب المتزايد تجاه الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها المدينة.

وقال شهود عيان إن عشرات المحتجين حاولوا، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الوصول إلى محيط قصر معاشيق الرئاسي، الذي يضم مقر الحكومة اليمنية، قبل أن تتدخل قوات الحراسة لمنعهم من التقدم عند البوابة الخارجية للقصر.

وأضاف الشهود أن قوات الحراسة أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أحد المحتجين، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة التوتر والاحتقان داخل المدينة.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت اللجنة الأمنية في عدن دعمها لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة ضمن الأطر القانونية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وحذرت اللجنة، في بيان، من أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفوضى أو تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، مؤكدة رفضها لأي أعمال تخرج بالمظاهرات عن مسارها السلمي أو توظف لخدمة أجندات سياسية أو مصالح خاصة.

وتعود شرارة الاحتجاجات إلى اعتصام بدأه عشرات الشبان مساء الاثنين في منطقتي كريتر والمعلا تحت شعار «ثورة الفرشان»، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية ومعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة.

مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة بعد اقتحام حافلة رصيفًا في يكاترينبورغ الروسية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلة، وأصيب 4 آخرون في حادث سير مروع بمدينة يكاترينبورغ الروسية، بعدما انحرفت حافلة عن مسارها ودهست مجموعة من المشاة عقب تصادمها مع سيارة ركاب، وفق ما أعلنته مفتشية المرور الحكومية في مقاطعة سفيردلوفسك.

وأظهرت المعطيات الأولية أن الحادث وقع في منطقة لينينسكي بمدينة يكاترينبورغ، عندما اصطدمت حافلة من طراز «باف» بسيارة ركاب من نوع «ليفان» أثناء انعطافها، الأمر الذي أدى إلى خروج الحافلة عن الطريق وصعودها إلى الرصيف حيث كان عدد من الأشخاص يقفون بالقرب من ممر للمشاة.

وأكد حاكم مقاطعة سفيردلوفسك، دينيس باسلر، أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلة، فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، ونُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت شرطة المرور، في بيان محدث، أن الضحايا هم امرأتان ورجل وفتاة قاصر، مشيرةً إلى أن الحافلة فقدت مسارها بعد التصادم المباشر مع السيارة قبل أن تقتحم الرصيف وتصدم المشاة.

من جانبه، أفاد متروبوليت يكاترينبورغ وفيرخوتوريا، يفغيني، بأن الحادث وقع بالقرب من كنيسة بولشوي زلاتوست، في مشهد أثار حالة من الصدمة والذهول بين المارة وسكان المنطقة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى وقوعه.

انفجار غامض في جنوب الصين يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 17 آخرين

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في انفجار كبير هز منطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم في جنوب الصين خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

ووقع الانفجار عند نحو الساعة 1:40 فجرًا بالتوقيت المحلي في أحد شوارع بلدة شينغآن التابعة لمقاطعة شينغآن، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، وسط استنفار فرق الطوارئ والإسعاف في موقع الحادث.

وأفادت السلطات المحلية بأن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن الإصابات المسجلة لا تُعد مهددة للحياة وفق التقييمات الأولية.

وفيما لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية للانفجار، أوضحت الجهات المختصة أن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادث، مشيرة إلى استبعاد فرضية تسرب الغاز من خطوط الأنابيب كسبب مباشر للانفجار.

وتواصل الشرطة الصينية وخبراء السلامة جمع الأدلة وفحص موقع الحادث لتحديد ملابساته والكشف عن العوامل التي أدت إلى وقوعه.

قتيل وعدة إصابات في اشتباكات عائلية بريف درعا الشرقي

قُتل شخص وأصيب عدد من الأشخاص إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من عائلتين في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا الشرقي، بعد تجدد خلاف سابق تطور من مشاجرة إلى تبادل لإطلاق النار، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

وأدت المواجهات إلى سقوط ضحايا واندلاع حرائق في عدد من المنازل داخل البلدة، وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان مع اتساع رقعة الاشتباكات خلال الساعات الأولى من اندلاعها.

وعقب الحادثة، دفعت قوات الأمن الداخلي بتعزيزات إلى المنطقة بهدف فض النزاع ومنع اتساع المواجهات، حيث نجحت في احتواء التوتر وإعادة قدر من الاستقرار إلى البلدة.

وأكدت مصادر محلية أن الأوضاع تشهد هدوءًا نسبيًا بعد انتشار القوات الأمنية، مع استمرار الجهود الرامية إلى منع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تسجيل 52 حادثة اقتتال عائلي وعشائري في مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 95 آخرين، ما يعكس استمرار التوترات المحلية في عدد من المناطق السورية.

العثور على دبلوماسي أمريكي متوفًى في ميانمار والتحقيقات تتجه نحو شبهة جنائية

عُثر على دبلوماسي أمريكي متوفًى في مدينة يانغون، كبرى مدن ميانمار، فيما تواصل السلطات المحلية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الذي تتعامل معه الأجهزة الأمنية باعتباره قضية جنائية محتملة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية وفاة موظف حكومي أمريكي كان يعمل في السفارة الأمريكية في يانغون، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بظروف الوفاة أو طبيعة الحادث.

وقالت الوزارة، في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات إعلامية، إنها تمتنع عن تقديم مزيد من المعلومات احترامًا لخصوصية عائلة المتوفى والمقربين منه.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ثلاثة مصادر من المجتمع الدبلوماسي في ميانمار أن جثمان الدبلوماسي الأمريكي عُثر عليه قبل نحو أسبوعين داخل مجمع “ساكورا ريزيدنس + هوتيل”، وهو مجمع سكني معروف بين الدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الأجانب بسبب توفيره إقامة طويلة الأمد.

ويقع المجمع السكني على مسافة تقارب كيلومترًا ونصف الكيلومتر من مقر السفارة الأمريكية في يانغون، ما جعله من الوجهات المفضلة للعاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الشرطة الميانمارية تنظر إلى القضية باعتبارها جريمة قتل محتملة، مشيرةً إلى احتجاز امرأة تايلاندية للتحقيق معها للاشتباه في وجود صلة لها بالحادث، بينما تستمر عمليات جمع الأدلة واستجواب المعنيين بالقضية.