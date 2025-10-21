حول العالم.. من إعصار قاتل في فرنسا إلى جرائم مروعة بمصر واليمن

في مشهد مأساوي، يتسلسل اليوم تقارير الحوادث المروعة التي هزت العالم، فما بين مصر، حيث تتحول مشاجرات مدرسية إلى مآسي، مروراً بفرنسا حيث يضرب إعصار عنيف يخلف قتلى وجرحى، وصولاً إلى اليمن، حيث راح 15 شخصًا ضحية لحادث مروري مروع، وتُعد حادثة مصرع شخص في فرنسا جراء الإعصار القوي أحد أبرز الحوادث الطبيعية لهذا اليوم، وفي مصر، أثارت جريمة قتل طالب في الدقهلية باستخدام مفك غضباً عارماً، بينما يواصل اليمن دفع ثمن حوادث الطرق التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القتلى، وفي ميانمار، تمكنت القوات العسكرية من تحرير 2198 شخصاً كانوا ضحايا لمراكز الاحتيال الإلكتروني، كما أضاءت حادثة الطائرة الأمريكية التي تعرضت لاصطدام مجهول في سماء الولايات المتحدة على قضايا السلامة الجوية.

لهو أطفال يتحول إلى مأساة في الدقهلية بمصر: مقتل طالب طعناً بمفك خلال شجار مدرسي

شهدت قرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية جريمة مروعة، بعد أن أدى مشاجرة بين طالبين إلى مقتل أحدهما في المرحلة الإعدادية إثر طعنة قاتلة بمفك في الرأس.

وبحسب التحقيقات الأولية، بدأت الواقعة خلال فترة الفسحة المدرسية بمزاح بريء بين الطالبين، تحولت إلى شجار عندما استل الطالب الجاني مفكاً وسدد طعنة مباشرة إلى رأس الضحية، مما تسبب في إصابة بليغة ووفاته بعد يوم في العناية المركزة بمستشفى شربين العام.

تم القبض على الجاني وإحالته للنيابة للتحقيق، في حين أثارت الحادثة غضب الأهالي والمجتمع المحلي، مع مطالبات بضرورة تعزيز التوعية لمواجهة ظاهرة العنف بين الطلاب.

مصرع شخص وإصابة أربعة بجروح جراء إعصار عنيف في مقاطعة فال دواز شمال باريس

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة نتيجة إعصار عنيف ضرب عدة بلدات في مقاطعة فال دواز الفرنسية شمال باريس، حسبما أفادت صحيفة “فيغارو”.

وتسببت الرياح العاتية في أضرار واسعة، منها سقوط ثلاث رافعات في المنطقة، واقتلاع الأشجار وأضرار بأسطح المنازل، وفقًا لشهود عيان.

وفي بلدية إيرمونت تحديدًا، وقع الحادث الذي أودى بحياة شخص وأدى إلى إصابة أربعة آخرين، ما استدعى فتح مركز أزمات للمتضررين في المدرسة الثانوية المحلية، بحسب إعلان مكتب رئيس البلدية على فيسبوك.

وفاة لاعب الشطرنج الأمريكي دانييل ناروديتسكي عن عمر 29 عامًا

أُعلن عن وفاة لاعب الشطرنج الأمريكي دانييل ناروديتسكي، عن عمر ناهز 29 عامًا، وفقًا لما نشره حساب “كريست بوك تشيس” المتخصص في أخبار الشطرنج عبر تطبيق “تيليغرام”.

وأكدت عائلة ناروديتسكي أن وفاته كانت “مفاجئة وغير متوقعة”، مشيرة إلى أنه كان لاعبًا موهوبًا، ومعلقًا بارعًا، ومعلمًا ملهِمًا ترك أثرًا كبيرًا لدى عشاق الشطرنج حول العالم.

وُلد ناروديتسكي في الولايات المتحدة لأسرة مهاجرة من الاتحاد السوفيتي السابق، وشارك عام 2015 مع المنتخب الأمريكي في بطولة العالم للفرق التي أقيمت في مدينة تساغكادزور الأرمنية.

كما كان معروفًا بنشاطه الإعلامي كمعلق ومقدم بث مباشر عبر الإنترنت، حيث جذب جمهورًا واسعًا بأسلوبه المميز في تبسيط وتحليل مباريات الشطرنج.

وبحسب تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، كان يحتل المركز 151 عالميًا، والمرتبة 17 بين لاعبي الولايات المتحدة.

مصرع 15 شخصًا بينهم نساء في حادث مروري مروع بمحافظة مأرب اليمنية

لقي 15 شخصًا مصرعهم، بينهم خمس نساء، وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، إثر حادث مروري مروع وقع على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، شرقي اليمن.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن الحادث نتج عن اصطدام باص لنقل الركاب بشاحنة نقل، بالتزامن مع مرور دراجة نارية، في منطقة الوادي شرقي المحافظة، ما أدى إلى اشتعال الباص واحتراق من كانوا على متنه.

وأوضح المصدر أن غالبية الضحايا كانوا داخل الباص الذي يعمل بالغاز، ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى بسبب اشتعال المركبة بالكامل عقب التصادم.

وأشار إلى أن الحادثة أسفرت أيضًا عن إصابة رجل وطفلة بجراح بليغة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت السلطات الأمنية تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث.

تأتي هذه الحادثة في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية اليمنية، يوم الجمعة الماضي، أن الحوادث المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أدت إلى وفاة 29 شخصًا وإصابة 141 آخرين خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب خسائر مادية تُقدر بنحو 48 مليون ريال يمني.

فيضانات عنيفة تضرب ألاسكا وتتسبب في نزوح الآلاف ودمار واسع النطاق

أجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 2000 شخص وتسبب في أضرار واسعة النطاق، مما دفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت الأبيض بإعلان حالة كوارث كبرى.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بدأت سلسلة من العواصف القوية، ابتداءً من الثامن من أكتوبر، بما في ذلك بقايا الإعصار هالونج، بجلب رياح شديدة ومياه مرتفعة وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمال وغرب وجنوب غرب الولاية.

وذكر الحاكم دونليفي في طلبه الرسمي أن أكثر من ألفي شخص من سكان ألاسكا أصبحوا بلا مأوى، واضطروا إلى الاحتماء بالمدارس أو الانتقال إلى مناطق حضرية بعد تضرر منازلهم.

وفي منطقة كيبنوك، تعرض نحو 90 بالمئة من المباني للدمار، بما في ذلك مرافق حيوية، بينما لحقت أضرار بـ 35 بالمئة من مباني كويجيلينجوك، إضافة إلى خسائر جسيمة في البنية التحتية في المناطق المحيطة.

ووجه عضوا مجلس الشيوخ عن الولاية، دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يحثانه فيها على الموافقة السريعة على إعلان حالة الكارثة الفيدرالية، ما من شأنه أن يتيح إرسال مساعدات وموارد اتحادية إضافية لدعم المجتمعات المتضررة.

القبض على “هشام الوهراني” بعد جريمة وحشية هزت الجزائر ومقطع الفيديو يشعل مواقع التواصل

ألقت قوات الأمن الجزائرية القبض على المدعو “هشام الوهراني”، مساء الاثنين، بعد أيام من تداول مقطع فيديو يوثق اعتداءه الوحشي على شاب في منطقة بوسماعيل بولاية تيبازة، ما أثار موجة استنكار واسعة في الشارع الجزائري وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق مصادر محلية، تم توقيف المشتبه به في منطقة حدودية بين ولايتي الشلف وعين الدفلى، بعد أن كان مختبئًا لدى أحد أقاربه.

وأفادت المعلومات الأولية بأن مجموعة من المواطنين تعرفوا عليه أثناء مروره بمحاذاة السكة الحديدية، حيث أوقفوه أثناء محاولته الفرار، قبل أن يسلموه مباشرة إلى مصالح الدرك الوطني بالعطاف.

وبعد توقيفه، نُقل المشتبه به تحت حراسة مشددة إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية الروتينية، ثم بدأت الجهات المختصة في مباشرة التحقيقات الأولية تمهيدًا لتقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة العطاف، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

وانتشر مساء الاثنين مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على “هشام الوهراني”، إلا أن عدداً من المنصات امتنعت عن نشره نظراً لاحتوائه على مشاهد عنيفة.

ويأتي توقيف المشتبه به بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيديو الأصلي للاعتداء، حيث أظهر مشاهد صادمة لاعتداء عنيف على شاب، وسط دعوات شعبية واسعة لتطبيق أقصى العقوبات بحق الجناة ومكافحة ظاهرة العنف المتزايد في الأحياء.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية الجزائرية أنها ستتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي ظاهرة عصابات الأحياء والعنف في الفضاءات العامة، مؤكدة حرصها على تعزيز الأمن وضمان سلامة المواطنين.

الفلبين تبني سجنًا خاصًا لاحتجاز النواب والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد مرتبطة بفضائح السيطرة على الفيضانات

كشفت الفلبين عن إنشاء سجن جديد مخصص لاستقبال النواب النافذين والمسؤولين الحكوميين المتهمين في قضايا فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات في البلاد.

وعرض وزير الداخلية جونفيك ريمولا السجن الذي يتسع لحوالي 800 نزيل في منطقة مانيلا، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الغضب الشعبي المتصاعد إثر فضائح الفساد التي هزت البلاد وأدت إلى احتجاجات واسعة.

وتتعلق القضايا بنحو 200 مسؤول مشتبه فيهم، من بينهم نواب وبرلمانيون سابقون وحاليون، بالإضافة إلى مهندسين حكوميين وأصحاب شركات بناء، وهم مهددون بالمحاكمة أمام محكمة “سانديجانبايان” الخاصة بمكافحة الفساد.

وأكد ريمولا أن المعتقلين في السجن الجديد لن ينالوا معاملة خاصة كما في السابق، قائلاً: “إذا كان بإمكاننا احتجاز لص سرق غرضًا بسيطًا مثل زجاجة لوشن بقيمة 1.7 دولار، فيجب أن يُحتجز بنفس الشروط من سرقوا مليارات”.

يضم السجن 80 زنزانة، كل واحدة تتسع لعشرة نزلاء، ويحتوي على أسرّة بطابقين، وحمامات مشتركة، ودشًا، بالإضافة إلى مياه شرب نقية، كما سيتم توفير حق التواصل مع المحامين والعناية الطبية، في حين يحظر استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود إدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن لمعالجة أزمة الفساد المتفشية والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

جماعة دينية في إندونيسيا تصلي على سجادة مفرشة فوق الجمر لتجسيد مشهد نار جهنم (فيديو)

وثق فيديو متداول في إندونيسيا لحظة قيام مجموعة من أفراد جماعة دينية بفرش سجادة الصلاة فوق جمر مشتعل، وأداء الصلاة عليها أمام تجمع من الناس.

وأظهر الفيديو أحد أفراد الجماعة وهو يؤدي ركعتين على السجادة المفرشة فوق الجمر، في مشهد يجسد بحسب معتقداتهم مشهد نار جهنم، ويهدف إلى موعظة الحاضرين وتذكيرهم بأهمية الصلاة والاستعداد للحياة الآخرة.

وتُعد هذه الممارسة رمزية تحمل رسالة دينية قوية مرتبطة بالمعتقدات حول الآخرة والعقاب الإلهي.

جسم غامض يحطم زجاج طائرة على ارتفاع 36 ألف قدم في سماء أمريكا

أجبرت رحلة طيران داخلية تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” في الولايات المتحدة على الهبوط الاضطراري، يوم الخميس الماضي، بعد اصطدام جسم مجهول بالزجاج الأمامي للطائرة على ارتفاع شاهق، ما أدى إلى تحطم الزجاج وإصابة أحد الطيارين.

وأفادت الشركة في بيان أن الحادث وقع خلال الرحلة رقم 1093، التي كانت متجهة من دنفر إلى لوس أنجلوس، حين تعرّض الزجاج الأمامي لقمرة القيادة لتصدع خطير نتيجة اصطدام مفاجئ.

وأكد البيان أن الطائرة من طراز بوينغ 737-8 هبطت بسلام في مطار سولت ليك سيتي، وتم توفير طائرة بديلة لنقل الركاب الـ130 إلى وجهتهم في اليوم ذاته.

أسفر الحادث عن إصابة أحد الطيارين بجروح في ذراعه جراء تطاير شظايا الزجاج، فيما لم يُصَب أي من الركاب بأذى.

ويُعد الحادث نادراً نظراً لأن الطائرة كانت على ارتفاع 36,000 قدم، أي أعلى بكثير من النطاق الذي يمكن أن تصل إليه الطيور أو البَرَد، ما أثار شكوكاً حول الاصطدام بحطام فضائي أو معدات رصد جوية مثل بالونات الطقس.

أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) عن فتح تحقيق موسع في الحادث، وأكد أن الزجاج الأمامي المتضرر سيُرسل إلى مختبرات متخصصة لتحليله.

وأشار المجلس، عبر منشور على منصة “إكس”، إلى أنه يتم حالياً جمع بيانات الرحلات، والرادار، وتسجيلات الطقس في المنطقة التي وقع فيها الحادث بالقرب من مواب، ولاية يوتا.

ووفقاً لتقديرات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فإن احتمال أن يُحدث حطام فضائي ضرراً قاتلاً لطائرة ركاب يبلغ حوالي واحد في كل تريليون.

مع ذلك، حذرت تقارير من أن عدد الشظايا الخطرة العائدة من المدار الأرضي المنخفض قد يصل إلى 28,000 قطعة سنوياً بحلول 2035.

وفي السياق ذاته، قال عالم الفلك جوناثان ماكدويل إن شبكة “ستارلينك” التابعة لـ”سبيس إكس” تشهد حالياً سقوط 3 إلى 4 أقمار صناعية يومياً عند إخراجها من المدار. ورغم ذلك، نفت الشركة وجود أي بقايا أو شظايا خطيرة بعد عملية الحرق في الغلاف الجوي.

مقتل المخرج والمصور السينمائي الروسي سيرغي بوليتيك بعد طعنة من أجنبي في موسكو

لقي المخرج والمصور السينمائي الروسي سيرغي بوليتيك، البالغ من العمر 56 عاماً، مصرعه يوم الاثنين بعد تعرضه للطعن في موسكو على يد مواطن أجنبي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الحادث وقع مساء 18 أكتوبر بالقرب من مدخل المبنى السكني الذي تقيم فيه بوليتيك في شارع ستاليفاروف شرقي العاصمة، عندما تعرض المخرج لطعنة نافذة في الصدر خلال شجار مع الجاني. وتم نقل بوليتيك فوراً إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، وتوفي في اليوم التالي متأثراً بجراحه.

وتم القبض على الجاني، وهو مواطن أجنبي من مواليد عام 1992، ووجهت له تهمة التسبب عمداً بأذى جسدي خطير أدى للوفاة.

ونعى شقيق المخرج، فلاديمير بوليتيك، أخاه واصفاً إياه بـ “الأب والمعلم”، فيما أعرب زملاؤه وأصدقاؤه في الوسط السينمائي عن حزنهم العميق لفقدان فنان موهوب ساهم في صناعة العديد من الأفلام والبرامج والمسلسلات الروسية، ونال عدة جوائز محلية ودولية في مجال التصوير والإخراج السينمائي.

تحرير 2198 شخصاً بينهم روس في عملية عسكرية ضد مراكز الاحتيال بميانمار

نفذت القوات المسلحة الميانمارية (“تاتماداو”) عملية واسعة في ولاية كارين جنوب ميانمار، بالقرب من الحدود مع تايلاند، أسفرت عن تحرير 2198 شخصاً من مراكز الاحتيال الإلكتروني، بينها عدة مواطنين روس.

وذكرت تقارير بوابة “إليفن ميديا غروب” أن العملية شملت 58 مواجهة مسلحة، من بينها 6 كبرى، وأسفرت عن ضبط 10 جثث، و16 قطعة سلاح، و30 جهاز اتصال من نوع “ستارلينك”.

وأكد السفير الروسي في ميانمار إسكندر عزيزوف أن عدة عشرات من المواطنين الروس تم تهريبهم إلى مراكز الاحتيال داخل ميانمار، ما يجعل تحديد عددهم بدقة أمراً صعباً. وأفادت وكالة “تاس” بأنه تم تحرير خمسة روس خلال هذا العام، من بينهم المواطنة داشيما أوتشيرنيمايفا التي أعيدت إلى روسيا في أوائل أكتوبر.

وتأتي العملية في إطار جهود مشتركة بين تايلاند والصين وميانمار لمكافحة مراكز الاحتيال التابعة للتجمعات الإجرامية، والتي يعمل فيها قسراً ما بين 100 إلى 120 ألف شخص. وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية أنه تم إعادة حوالي 10 آلاف ضحية إلى تايلاند تمهيداً لإعادتهم إلى أوطانهم، أكثر من نصفهم من المواطنين الصينيين.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية بقوة 5.35 درجات وسط إيران

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح اليوم الثلاثاء هزة أرضية بلغت قوتها 5.35 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط إيران، عبر الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن عملية الرصد تمت من خلال منظومة محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتحليل الأنشطة الزلزالية بشكل فوري.

وأكدت أن الزلزال وقع الساعة 11:02 صباحاً، دون تسجيل أي تأثير على الأراضي السعودية، فيما تواصل فرق الرصد متابعة البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.3 درجات مساء الأحد الماضي في منطقة مردهك التابعة لمدينة عنبر أباد جنوبي محافظة كرمان، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، حسبما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية.

وتأتي هذه الرصدات ضمن جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتعزيز جاهزيتها في مراقبة النشاط الزلزالي بالمنطقة وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة بما يسهم في تعزيز الأمن البيئي والجيولوجي في المملكة.

لبنان.. مقتل مسنة وإصابة شقيقها بطعن خلال عملية سرقة في عنجر

شهدت بلدة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، جريمة مروعة أسفرت عن مقتل امرأة مسنة وإصابة شقيقها بجروح خطرة إثر تعرضهما للطعن بالسكاكين خلال عملية سرقة استهدفت منزلهما.

وتم نقل الضحيتين، السيدة س.د. (مواليد 1936) وشقيقها ب.د. (مواليد 1938)، إلى مستشفى البقاع لتلقي العلاج، بينما تواصل السلطات اللبنانية التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت المعلومات الأولية بأن السارقين دخلوا المنزل من البوابة الخلفية دون كسر أو خلع، وسط شكوك بأن يكون شخصان من التابعية السورية، استقدمهما الشقيقان لتركيب موقدة وفقدا بعدها مفتاح المنزل، قد يكون لهما علاقة بالحادث.