حول القوة القاهرة.. «باشاغا» يُرجع سببها إلى تصرف «الدبيبة» لمصلحته الشخصية

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة، جراء تصرفه وآخرون لمصلحتهم الشخصية.

باشاغا وفي تغريدة عبر تويتر، أكّد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط، داعيا إلى تمويل ميزانية حكومة الليبية المعتمدة دون تأخير حتى نتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام.

وتابع باشاغا أنّ ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.

وبيّن باشاغا أنّ استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.