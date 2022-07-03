حول المؤسسات الحالية.. «وليامز»: فاقدة للشرعية، ويجب الاستماع إلى الشارع

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنّ المؤسسات الحالية جميعها تفتقر إلى الشرعية بعد آخر انتخابات أجريت في البلاد، وأنّ إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة يجب أن يتم من خلال صندوق الاقتراع.

وأوضحت وليامز في حديث لإذاعة «بي بي سي» البريطانية أنّ المظاهرات الأخيرة في عدة مدن ليبية شبيهة بمظاهرات أغسطس 2020 عندما خرج المتظاهرون للشوارع محتجين على انقطاع الكهرباء ونقص الخدمات الأساسية.

وأشارت وليامز إلى أنّ معدّل إحباط المواطنين ارتفع وازداد الآن ليس بسبب انقطاع الكهرباء فحسب بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتأخير إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ولفتت المستشارة الأممية إلى أنّ المواطنين احتجوا وتظاهروا ليطالبوا السياسيين بالعمل معا على إعداد الأساس الدستوري للانتخابات الذي طال انتظاره، وبتوحيد البلاد وضمان عدم عودتها للانقسام والصراع، وفق قولها.

وأكدت ستيفاني وليامز أنّ ما حدث في مجلس النواب بطبرق ليس مقبولا، ويجب حماية حق التظاهر سلميا، مشيرة إلى أنّ مجلسي النواب والأعلى للدولة اقتربا كثيرا من تجاوز الخلافات خلال اجتماعات جنيف والقاهرة.