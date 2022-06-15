حول الوضع العسكري والأمني.. «الكوني» يلتقي رئيس الأركان العامة

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيس الاركان العامة الفريق محمد الحداد ، ومدير ادارة الشؤون الامنية برئاسة الاركان محمد ابوبكر، تطورات الوضع الأمني والعسكري.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قدّم رئيس الأركان العامّة إحاطة كاملة عن الاوضاع الخاصة بالوحدات العسكرية ،والموقف الامني الحالي في البلاد.

واشاد النائب بالمجلس الرئاسي بمجهودات رئاسة الأركان في تأمين حياة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جانبه، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يصدر قرارا بإيفاد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وكلا من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ورئيس الأركان التابع لحفتر عبد الرازق الناظوري إلى مصر لمدة أسبوع دون أن يكشف عن طبيعة المهمة