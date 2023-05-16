حول انتخابات 2023.. الشركسي لـ«عين ليبيا»: مايحدث هو إيهام ولن تجرى هذا العام

قال عضو ملتقى الحوار السياسي في جنيف أحمد الشركسي إنّه لن يكون هناك انتخابات رئاسية تجرى هذا العام 2023، وأنّ كل مايقال بشأنها للاستهلاك الإعلامي فقط.

وأوضح الشركسي لـ«عين ليبيا» أنّ الانتخابات ستجرى بداية العام القادم في حال قام المبعوث الأممي بتغيير استراتجيته بشكل واضح، وقام بتعديل خطته الحالية، معتبرا أنّ تحركاته المبعوث الحالية هي تحركات عشوائية،

وأضاف الشكرسي في تصريحه أنّ عدم وضع العملية السياسية في مدد زمنية بالنسبة لعمل مجلسي النواب والدولة لن ينتج إلاّ الفشل، وأنّ الانتقال للبدائل تحتاج خطة زمنية واضحة.

وذكر الشركسي أنّ الإيهام الذي يدور حول العملية السياسية التي يقودها المبعوث ليست أبداً من قبيل الغموض البناء، بل هو أداة لإفشال أي أمل للانتخابات قريبة.