حول تشكيل حكومة جديدة.. البعثة تنفي وتصفها بالشائعات

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتخاذ الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي خطة للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت البعثة الأممية إنّ هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تُهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة.

وتابعت البعثة أنّ باتيلي يشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

وأضافت البعثة في ختام بيانها أنّ الممثل الخاص للأمين العام يحث كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.