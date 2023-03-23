حول تهيئة الظروف للانتخابات.. «الدبيبة»: نحتاج لتوسعة قاعدة الحوار والمشاركة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنّهم مستمرون في بذل الجهد لمنع تكرار فقدان الليبيين لذويهم، داعيا أن يكون شهر رمضان فرصة لاستعادة وحدة الليبيين وبداية محفزة لجهود السلم والبناء والإعمار.

وأضاف الدبيبة في كلمة متلغزة «سعينا ونفذنا ومستمرون في العمل بكل جدية في تحسين الظروف المعيشية، وأوفينا بوعدنا في تحسين الشبكة العامة للكهرباء».

وتابع الدبيبة أنّهم سيحافظون على استمرار صرف منح الأبناء والزوجة والطلبة الجامعيين وتنفيذ جدول المتربات الموحد، وأنّ استعادة البلديات لدورها وابتعادها عن الوقوع في فخ الانجرار للتجاذبات السياسية أسهم في تحسين الخدمات.

ودعا الدبيبة المؤيدين والمعارضين لحكومته إلى التوافق على ثوابت لا حياد عنها وهي نبذ الإرهاب وعدم عودة الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتابع الدبيبة أنّ تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات يحتاج إلى تغليب لغة الحوار وتوسعة قاعدة المشاركة، قائلا: «لنواجه معا كل مشاريع التقسيم وإشعال الحرب».