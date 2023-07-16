حول سياسات الصرف.. ديوان المحاسبة يقدّم ملاحظاته للمصرف المركزي

قدم ديوان المحاسبة توصيته بشأن أهم الملاحظات التي جرى تداولها حول إدارة الاحتياطات وتوظيف الأموال المملوكة للدولة وسياسات المصرف المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الإدارة العامة للرقابة على المصارف وإدارات مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، وذلك بشأن مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقرير الديوان عن إدارات المصرف المركزي للعام 2022.

يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بحث أخيرًا مع مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالديوان آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد.