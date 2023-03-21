حول فاغنر.. الخارجية الأمريكية تقول لـ«حفتر» إنّها منظمة إجرامية تزعزع استقرار ليبيا

شددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف على أنّ فاغنر صُنفت مؤخرًا منظمة إجرامية عابرة للحدود تزعزع الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائها خليفة حفتر ببنغازي مع الوفد الأمريكي حيث نوقش فيه أهمية حماية سيادة ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد.

وبحث الجانبان أهمية دعم مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام، حسب بيان السفارة الأمريكية.