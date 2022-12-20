حول قضية «أبوعجيلة».. مسؤول أمريكي سابق يقول إنّ ذلك قد يجلب مسؤولين ليبيين آخرين

قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية جون بيلينغر إن اعتقال المواطن «أبوعجيلة مسعود» في قضية تفجير طائرة لوكربي قد لا يكون الفصل الأخير في ملف القضية.

وأوضح بيلينغر في مقالة عبر تدوينة لاهافري أنّ هناك تخوفا من أن الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية قد تمتد على أميال عديدة وسنوات عديدة، من خلال إدارات متعددة.

وقال بيلينغر إنّه المرجح أن تؤدي المزيد من المعلومات إلى مقاضاة مسؤولي المخابرات الليبية الآخرين المسؤولين عن التفجير، وأنّه قد تدور عجلات العدالة الأمريكية ببطء، لكنّها تدور بلا هوادة.