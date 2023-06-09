حول قضية «هانيبال القذافي».. «ميقاتي» ينفي تواصل «الدبيبة» معه

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنّه لم يتلقى أي اتصال من أي جهة ليبية حول قضية هانيبال القذافي، مشيرا إلى أنّها في يد القضاء المختص.

ميقاتي ذكر بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي، أنّ متابعة ملف هانيبال تتم بطرق قضائية ولبنان حريصة على أن تكون في أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.

وتابع ميقاتي أنّ مايتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية فإنّ ميقاتي يعبّر حرص بلاده لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.