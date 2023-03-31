حول مبادرة «باتيلي».. السفيرة البريطانية: آلية اختيار اللجنة لم تحدد بعد

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إنّ بناء توافق أوسع في الآراء بشأن القضايا السياسية الخلافية أمر ضروري لزيادة فرصة إجراء انتخابات ناجحة في البلاد.

وخلال مشاركتها في حوار مع منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» أوضحت هورندال أنّ لندن تعلمت الدروس من التجارب السابقة بأن العملية الانتخابية يجب ألا ترتكز فقط على مجرد الوصول إلى الانتخابات فهي بدون إجماع سياسي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

وذكرت هورندال أن سبب دعمها باتيلي هو أنّ مبادرته تسعى لتوسيع المشاركة الليبية ليس فقط لمعالجة التحديات القانوينة والمتطلبات الخاصة بالانتخابات بل لصياغة مدونة سلوك للمترشحين وصلاحيات الأجسام السياسية بحيث يكون هناك توافق سياسي أمني أكثر يضمن القبول بنتائج الانتخابات.

وأشارت هورندال إلى وجود سبب آخر هو لدعمه مقارنة بالعامين الماضيين وجود إجماع دولي لا سيما من أعضاء مجلس الأمن المهتمين بليبيا لتصبح ليبيا أكثر استقرار.

وتابعت السفيرة البريطانية أنّ عملية تشكيل اللجنة رفيعة المستوى المقترحة من باتيلي وكيفية اختيار أعضائها لم تحدد بعد، مطالبة بالدقة وضرورة وضع جدول زمني لهذه الخطة وإحضار الأصوات المختلفة للنقاش لسماع صوتها.