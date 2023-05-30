حول معاملة مواطنيه في ليبيا.. وزير الخارجية المغربي يقول إنّها جيدة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر أبوريطة قرب فتح قنصلية بلاده في مدينتي طرابلس وبنغازي بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمقرات لاستئناف العمل القنصلي بهما.

وقال بوريطة في كلمته أمام مجلس النواب بلاده، إنّ الوزارة كلفت القنصلية بتدبير شؤون الجالية بتخصيص قنصليات متنقلة في المركز الحدودي راس اجدير، الرابط بين تونس وليبيا بشكل مؤقت من أجل تقديم الخدمات القنصلية.

وأوضح بوريطة أنّ الجالية المغربية المقيمة في ليبيا تتميز بوضعية خاصة، مشيرا إلى أنّه لم يحدث قط، منذ اندلاع الأزمة الليبية إلى الآن، أن أصيب مغربي واحد بأذى أو تعرض لأي نوع من أنواع التنكيل أو الاضطهاد.

وأشار بوريطة إلى أنّ التواصل مع السلطات الليبية مستمر وعلى أعلى المستويات، من أجل الاطمئنان على أحوال المغاربة الذي فضلوا البقاء في ليبيا بعد حملات الترحيل التي قامت بها الوزارة عقب اندلاع الأزمة.

ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أنّ المعاملة التي يلقاها المغاربة من طرف الليبيين تعد مقبولة، عكس ما تروج له بعض وسائل التواصل الاجتماعي.