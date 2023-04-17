حول هدم مدينة «يوسبريدس» الأثرية.. آثار بنغازي تطالب بوقف «العبث»

وصفت مراقبة آثار بنغازي أعمال الهدم والمسح للمدن والمناطق الأثرية في مدينة بنغازي بـ«العبث» وذلك على خلفية الهدم الذي طال حدود مدينة «يوسبريدس» الأثرية.

وطالبت مراقبة الآثار بنغازي من سماها بـ«القيادة العامة» بوقف أعمال الهدم بالمدينة والذي عدته جريمة في حق الإرث الحضاري بالمدينة واعتداء صريح على أملاك الليبيين وما يشكله من خطر على الأمن القومي للبلاد، وفق البيان.

ولفتت المراقبة إلى الأهمية التاريخية والأثرية للمدينة التي شيدت في أواخر القرن السابع قبل الميلاد والتي تقع عند الطرف الشمالي لسبخة «الزريريعية» ببنغازي.

الجدير بالذكر أنّ مراقبة الآثار نشرت عبر صفحتها صورا تظهر أعمال الهدم للمدينة، مطالبة بوقفة جادة من الجميع للمافظة على الإرث الحضاري.