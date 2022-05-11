«حويلي»: فرص التوافق بين النواب والأعلى للدولة باتت كبيرة جدا

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي الأربعاء، إن فرص التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة باتت كبيرة جدا،

وأضاف حويلي، في تصريح لـ«صحيفة عربي 21»، أنّ هناك آمالا كبيرة بحدوث هذا التوافق في الجلسة المقبلة بين لجنتي المجلسين الخاصة بإعداد القاعدة الدستورية، خاصة مع الاجتماعات الحالية في مصر بين رئيسي المجلسين، ولقائهما بالسلطات المصرية، التي من شأنها أن تذلل الصعوبات.

وأشار حويلي إلى أنّه لا توجد أي مؤشرات لإجراء انتخابات قريبة في ليبيا لأسباب مختلفة، متوقعا حل الأزمة الليبي بشكل نهائي العام المقبل بعد عملية تضييق الهوّة بين الأطراف والاتفاق على المسار الدستوري المأمول.

وأكد حويلي أنّ مصر فعلا تريد حل الأزمة الليبية بأسرع وقت ممكن، لأن أي توتر يؤثر سلبا على الأمن الداخلي المصري.