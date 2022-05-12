«احويلي»: مجلس الدولة سيعقد جلسة لعرض نتائج اجتماعات المسار الدستوري

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي لجنة مجلس النواب إلى التعاون في توحيد بنود اجتماع القاهرة القادم بشأن القاعدة الدستورية.

وأوضح احويلي في تصريح صحفي، أنهم شددوا في لقاء القاهرة على ضرورة توحيد بنود الاجتماعات، مشيرا إلى تمسك لجنة النواب بطرح بند التعديل الثاني عشر الذي رفضه الأعلى للدولة.

وأكد احويلي أنّه في حال استمرت لجنة النواب في موقفها فإنه يستبعد اتفاق لجنتي المجلسين، قائلا في الوقت نفسه إن حصلوا على تطمينات من رئيس المجلس خالد المشري بشأن هذا الملف.

ووفق احويلي فإن الأعلى للدولة يعقد جلسة رسمية اليوم بفندق كونثيا لعرض تقرير لقاء لجنة التوافقات الدستورية في القاهرة، موضحا أنّ الأعضاء سيناقشون بند تعديل اللائحة الداخلية بشأن مرحلة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف احويلي أنّ التعديلات التي ستطرح في الجلسة الرسمية اليوم بطرابلس، تشمل إلزام الأعضاء بالحضور والمشاركة في التصويت في حال اتخاذ القرارات وإلغاء الإجراء السابق القاضي بتوكيل الأعضاء بعضهم بعضا إذ تعذر حضور أي منهم.