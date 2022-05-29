حويلي: مجلس الدولة سيُناقش ما تم الاتفاق عليه في القاهرة

قال عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، إن اللجنة لم تتسلم أي ملاحظات جوهرية من أعضاء المجلس على نتائج مشاورات القاهرة.

وأوضح حويلي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أنه من المفترض أن يعقد المجلس جلسة رسمية في أول اثنين من يونيو القادم بحسب لائحته الداخلية، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وفي وقت سابق، دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، لجنة مجلس النواب إلى التعاون في توحيد بنود اجتماع القاهرة بشأن القاعدة الدستورية، موضحاً أنهم شددوا في لقاء القاهرة على ضرورة توحيد بنود الاجتماعات.

يُشار إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أعلنت في ختام مشاورات القاهرة، توصل لجنة المسار الدستوري، إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأوضحت وليامز في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها، لا يتعدّى عددها أصابع اليد الواحدة، حاثة أعضاء اللجنة على الاستعداد لاستكمال العمل المتبقي حتى موعد انعقاد الجلسة التالية في 11 يونيو المقبل.