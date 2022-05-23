«حويلي» يتوقّع عدم قدرة حكومة الوحدة في تنفيذ الانتخابات

توقع عضو اللجنة الدستورية المشتركة عبد القادر حويلي، إجراء الانتخابات خلال مارس القادم، مؤكدا أن تنظيمها نهاية العام الجاري صعب جدا. »«

وذكر حويلي في حديث مع وكالة الأناضول أنّ ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة على مدى 6 أيام يمثل 70 بالمئة من القاعدة الدستورية التي سيجرى وفقها انتخابات في أقرب الآجال

وأضاف حويلي أنّه جرى حصر المواد التي توافق عليها مع لجنة مجلسا النواب والدولة، وإعداد صيغة مشتركة ليتم عرضها على مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.

وبيّن حويلي أنّ المواد المتفق عليها تمشل أول 6 مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات ومواد السلطة القضائية بالكامل وجزءا من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر حويلي أن هناك مواد لم يتم التوافق حولها، وجرى تأجيل مناقشتها إلى الجلسة المقبلة في 11 من الشهر المقبل، معربا عن آمله أن يكون هناك توافق خلال الجولة المقبلة على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي الوطني في أسرع وقت ممكن.

وأشار حويلي إلى وجوب أن يكون هناك فارق 3 أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليا، مؤكدا حاجة البلاد لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها الجانب التشريعي، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها إصلاح وضع مفوضية الانتخابات.

وقال حويلي إنّه يتوقع عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الانتخابات مستدركا أن ذلك لن يتم إلا في حالة وجود هدنة في البلاد مما يحصل من صراع.