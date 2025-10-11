حياة الأسد في موسكو.. تقرير يكشف «العزلة والرفاهية» تحت حماية الكرملين!

كشفت صحيفة “دي تسايت” الألمانية في تقرير حديث جانبا من حياة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأسرته في موسكو، حيث يعيشون منذ ديسمبر 2014 تحت حماية مباشرة من الكرملين، في فترة وصفها التقرير بالعزلة والرفاهية المفرطة.

يعيش الأسد في 3 شقق مترابطة ضمن ناطحة سحاب فاخرة تطل على نهر موسكفا وناطحات السحاب المحيطة، محاطًا بحراسة أمنية خاصة ممولة من الحكومة الروسية، وتمتلك عائلته نحو 20 شقة فخمة موزعة على 3 طوابق في المبنى ذاته وسط العاصمة الروسية.

ويصف التقرير الشقق بأنها بمثابة “قصور معلقة في السماء”، مزودة بديكورات فخمة تشمل ثريات كريستالية وأثاثاً مذهّباً، إضافة إلى حمامات رخامية فاخرة تحيط بها نوافذ ضخمة تسمح برؤية الطائرات تحلق على مستوى النظر.

من جانب آخر، تدهورت صحة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السابق، التي تعاني من انتكاسة في مرض السرطان، وتتلقى علاجها في موسكو منذ ربيع 2024. في حين يقيم شقيق الأسد، ماهر، في فندق خمس نجوم ويقضي وقته بين التدخين وتناول النرجيلة.

كما ظهر نجل الأسد، حافظ، في مقطع فيديو نُشر مؤخرًا وهو يتجول في حي راقٍ بموسكو، موضحًا أن روسيا نقلت العائلة بشكل عاجل إلى العاصمة بعد سقوط النظام في دمشق.

ويعكس تقرير “دي تسايت” حياة الأسد الأسرية بين العزلة السياسية، حيث فقد نفوذه في سوريا، وبين حياة الترف والراحة في العاصمة الروسية، في ظل سجل سياسي لا يزال رهينة في يد موسكو.