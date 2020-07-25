حَراك الشعب يستنكر ما جرى من عبث خلال زيارة «ليفي»

أصدر حَراك الشعب، اليوم السبت، بياناً بشأن زيارة الصحفي الفرنسي بيرنارد ليفي إلى ليبيا.

وجاء في البيان: “تفاجأ الجميع بهذه الزيارة المجهولة التي لم يعرف الداعي لها، ومن أعد لها ومن اعطى الاذن بهبوط هذه الطائرة ومن سهل إجراءات دخولها.. هل هو رئيس المجلس الرئاسي ام وزير الداخلية المفوض؟”.

وأشار البيان إلى أن هذا الأمر محير، خصوصا بعد المراسلات التي جرت بين الرئيس والوزير حول من يملك إعطاء الإذن للطائرات الخاصة بالهبوط والإقلاع.

ونوه حَراك الشعب بأن هذه الزيارة التي وصفها بـ”المشبوهة” نفى كثير ممن ذكرت أسماؤهم في الكشف المسرب الذي يوضح البرنامج العام للزيارة ومن هؤلاء عميد بلدية مصراتة الذي صرح لإحدى الصحف بعدم علمه بهذه الزيارة.

وأضاف الحراك: “ألا يعلم من اتخذ هذا القرار أنه ساهم في تشويه صورة هذه المدن واظهارها بصور فوضوية وارسال رسالة لشركاء عملية بركان الغضب داخليا وخارجيا، بأن ما هو موجود من شلليات وأحزاب ولوبيات متحكمة في المشهد الحالي هي الشريك الملائم”.

واستنكر حَراك الشعب بأشد العبارات ما جرى من عبث وطالب رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية بتوضيح ما حصل، وتشكيل لجنة تحقيق فوراً.

هذا ووصل صباح اليوم إلى مطار مصراتة الدولي المفكر والصحفي الفرنسي برنارد ليفي، في زيارة يجتمع فيها مع بعض المسؤلين بالعاصمة طرابلس بحسب ما أفاد مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ليفي سيقوم بزيارة بعض المدن الأخرى.

وأوضح المصدر أن ليفي يحمل في جعبته رسالة شفوية من الرئيس الفرنسي ماكرون يعتذر فيها عن دعمه لحفتر.

هذا ولاقت هذه الزيارة استهجان من بعض منظمات المجتمع المدني الذي جاءت في هذا الوقت بالذات.

وفي سياقٍ ذي صلة، نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نفيه علم المجلس بزيارة برنارد ليفي ورفض وجوده في ليبيا.

وأضاف المصدر: “سنعمل على ملاحقة المتورطين في زيارة برنار ليفي ولم نعطِ إذنًا بهبوط طائرته”.

هذا وأعلنت السلطات العسكرية والأمنية في طرابلس وترهونة رفضها دخول برنارد ليفي لمناطقهم.

وأعلنت القوة المشتركة إرسال رتل مسلح لمنافذ وحدود ترهونة لمنع برنارد ليفي من دخول المدينة.

وقالت القوة إنها ستطرد ليفي ومن يرافقه بالقوة إذا اقترب من الحدود الإداريـة لترهونة.