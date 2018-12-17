خاتم ذكي.. يساعدك على ممارسة الرياضة

وتشير أجهزة تتبع اللياقة التي يمكن ارتداؤها ومسوقي تطبيقات فقدان الوزن إلى ارتفاع معدلات المستخدمين حتى المشاهير منهم بشكل لم يسبق له مثيل.ويقدر الخبراء أن سوق أجهزة اللياقة التي يمكن ارتداؤها سيصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2020، تمثل 250 مليون وحدة تشكل حصة أبل منها 17%.

وتتجه هذه الأجهزة لأن تكون أصغر وأخف، إذ تطلق الشركات المعنية موجة جديدة من الخواتم الذكية ذات التقنية العالية في متناول أصبعك.

إضافةً إلى معدل دقات القلب وعدد الخطوات وكمية السعرات الحرارية، فإن ساعات النوم هي نقطة محورية لجميع هذه الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء.

وقد شوهد الأمير هاري مؤخراً وهو يرتدي أورا، وهي حلقة متطورة لتتبع النوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تقدم هذه الحلقة اقتراحات مصممة لكيفية التأقلم والانجراف في نوم عميق بسهولة أكثر وهو أمر حاسم ، عندما يكون هناك طفل ملكي في الطريق.

وقد تكون أخبار سارة لمن ينوون التقدم للزواج قريباً وخاصة من أشخاص رياضيين، إذ قد تتمكن من استبدال خاتم الألماس بإحدى هذه الخواتم الذكية بأقل من 200 دولار!