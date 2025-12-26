خادم الحرمين وولي العهد السعودي يقدمان التعازي لـ«المنفي»

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تعزية ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إثر وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلّهم.

وجاء في نص البرقية: «بلغنا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، وإنّا إذ نُعرب لفخامتكم ولأسر الشهداء عن خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم وشعبكم الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وأكدت البرقية وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب ليبيا وشعبها في هذه اللحظات الحزينة، داعية الله أن يلهم القيادة الليبية الصبر والثبات لمواجهة هذه المحنة.