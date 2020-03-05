«خارجية الثني» تمنع قناة «ليبيا 24» من العمل في شرق ليبيا

وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج. [سبوتنيك]

أصدرت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، قراراً الخميس، بسحب تصاريح عمل قناة “ليبيا 24” الفضائية في كل المناطق التابعة للحكومة المؤقتة.

وفي بيان صحفي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أرجعت خارجية المؤقتة سبب منع عمل القناة إلى ما أسمته بـ”نهج” القناة الذي يسعى لشق الصف والتفرقة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة، والغرض منها التشويش على ما وصفتها بـ”الجهود” التي تقوم بها قوات حفتر والحكومة الليبية المؤقتة، من أجل لم شمل كل الليبيين حول الوطن، بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى أن القناة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها تسعى بشكل مشبوه لإثارة أخبار لا أساس لها من الصحة، وفقاً للبيان.

وطالبت الوزارة كافة الجهات العامة والخاصة بعدم التعامل مع القناة تحت أي شكل، منوهة بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم بثه من أخبار وصفتها بـ”الكاذبة”.

اقترح تصحيحاً