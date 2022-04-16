خارجية «الوحدة» تُدين اقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى المُبارك

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، من اقتحامها السافر لباحة المسجد الأقصى المبارك واعتداءها على المصلين المتواجدين فيه مما أسفر على إصابة واعتقال العشرات منهم.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات الخطيرة والمتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال وخاصة في ليالي شهر رمضان الكريم عدا عن كونها انتهاك لحرمة المسلمين في أداء شعائرهم الدينية، فإنها تظهر بكل تأكيد الممارسات الإجرامية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي وسعيه الحثيث في إهدار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واستهتاره بالمقدسات الإسلامية.

وجددت الوزارة رفض دولة ليبيا لهذه الأعمال التي وصفتها بـ”الإرهابية” وإلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والتي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية بالخصوص.