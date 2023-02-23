خارجية «الوحدة» تُدين التصعيد الإسرائيلي في نابلس

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية والذي أدى إلى مقتل 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من مائة آخرين.



وأكدت الوزارة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، رفضها هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في نابلس وطالبت المنظمات الدولة الفاعلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان والانتهاكات المستمرة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الانسان.

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.