خارجية الوحدة تُدين الهجوم المسلح في جربة التونسية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون بحكومة الوحدة الوطنية، الهجوم المسلح الذي وقع في جزيرة جربة التونسية، والذي راح ضحيته مدنيون وعناصر أمن تونسيون.

وعبرت الوزارة في بيان، عن تضامنها مع “الجارة تونس ضد مثل هذه العمليات التي تستهدف السلم الاجتماعي والتعايش بين المواطنين”.

وقُتل ضابطا أمن من الشرطة التونسية و4 أخرين وأصيب 9 آخرون أثناء محاولة حارس أمن مسلّح الوصول إلى كنيس يهودي في جزيرة جربة قبالة الساحل التونسي.

وقالت وزارة الداخلية إنّ حارسا في مركز بحري قريب قتل بالرصاص زميلاً له قبل أن يتجه نحو الكنيس ويفتح النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة 5 من ضباط الأمن و4 زوار.

وأفادت الوزراة أنّ الحارس قُتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التونسية، مشيرة إلى أنّ أحد القتيلين فرنسي والآخر تونسي، بحسب البيان.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً خائفين يقفون في فناء بينما سمع دوي طلق ناري، بينما قال سكان الجزيرة إنهم سمعوا تبادلا لإطلاق النار.

الجدير بالذكر أنّ جزيرة جربة التونسية تشهد حالياً موسم الحجّ السنوي لليهود إلى الكنيس الموجود هناك، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن التونسي.