خارجية الوحدة تُرحب باتفاق تمديد الهدنة في السودان.. وتشكر السعودية

رحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بتوصل قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي» إلى اتفاق تمديد الهدنة، بين طرفي القتال في السودان.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى استمرار المباحثات بهدف وقف نهائي لإطلاق النار في السودان، بما يمهد الطريق لوصول المساعدات الانسانية للمدنيين، وفقا لقولها.

وأعربت الخارجية عن تفاؤلها في مدى الاستجابة لمساعي التهدئة، وأنّ يحذوها الأمل في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تأثيرا على رأسها الوقف الدائم للأعمال العدائية والبدء في محادثات مباشرة بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية السودانية.

وأكّدت الخارجية عن تقديرها للجهود المخلصة التي تقوم بها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودورهما البارز في حث الأطراف السودانية المتحاربة على التوصل لهذا الاتفاق.