خارجية «الوفاق» تبحث تطوير العلاقات مع اليابان

استقبل نائب وزير الخارجية الياباني إيئتشيرو واشيو، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى اليابان أحمد النائلي.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن عزم البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

كما تطرق الجانب الياباني إلى المساعدات التي تُقدمها اليابان عبر المنظمات الدولية في إطار تدابير مكافحة جائحة كورونا.

وأكد المسؤول الياباني أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر ضروري وهام من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً في هذا الصدد دعم بلاده للعملية السياسية بقيادة وإشراف الأمم المتحدة.

من جانبه أعرب القائم بأعمال السفارة الليبية عن تثمينه للمساعدات اليابانية في إطار مكافحة جائحة كورونا، ودعم اليابان لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في ليبيا.

كما أطلع النائلي نائب الوزير على الوضع الراهن في ليبيا والأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة.