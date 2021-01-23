خارجية «الوفاق» تبحث تعزيز علاقات التعاون مع إيران

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم السبت، مع سفير جمهورية إيران الإسلامية الجديد لدى ليبيا محمد رضا رؤوف شيباني.

ورحب الوزير بالسفير شيباني مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والإسلامية بين دولة ليبيا وإيران، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأشار سيالة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشروع في إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، وكذلك التشاور والتنسيق في المحافل الدولية.

من جانبه أعرب السفير عن سعادته للعمل كسفير لبلاده بدولة ليبيا، مؤكداً أنه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.

وأبدى السفير الإيراني استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حل الأزمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي.