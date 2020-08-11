خارجية «الوفاق» تبحث تفعيل المعاهدات الليبية الإيطالية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي، بأن اللقاء تناول التنسيق بين البلدين في ملف الهجرة غير القانونية والآليات المتخذة بهذا الشأن.

كما تم التطرق إلى المعاهدات الليبية الإيطالية وإمكانية تفعيلها خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير وإمساعد ومدى تفعيل هذه المعاهدة ولو بشكل جزئي.

من جانبه أكد السفير الإيطالي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل على تعزيزها وفق ما يخدم مصالح الشعبين، وفق قوله.