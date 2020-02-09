خارجية «الوفاق» تبحث سُبل عودة الشركات الصينية لاستئناف عملها في ليبيا

اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها. [وزارة الخارجية]

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، الأحد، بمقر إقامته في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مَساعد وزير الخارجية الصيني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها.

وفي هذا الصدد، عبر الوزير عن رغبة حكومة الوفاق الوطني في عودة الشركات الصينية لاستئناف عملها في ليبيا، والمساهمة في جهود البناء والتعمير، كما عبر عن أمله في إعادة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس في أسرع وقت ممكن.

من جانبه عبر مساعد وزير الخارجية الصيني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، مؤكدا على أن الحكومة الصينية تعتبر أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه لن يتم التعاون مع أي مؤسسات موازية.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا ودعم مخرجاته، حيث عبر المسؤول الصيني عن أمل حكومة بلاده في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمى للأزمة الليبية من خلال الحوار والمفاوضات فب إطار مسار يقوده الليبيون بأنفسهم.

كما أشار مساعد الوزير الصيني إلى المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكد أن الصين ستعمل على دعم الموقف الأفريقي بهذا الخصوص وسيتم التنسيق والتشاور مع الأعضاء الأفارقة بالمجلس.

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