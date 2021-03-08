خارجية «الوفاق» تبحث مع وفد أوروبي مستجدات الوضع في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بمكتبه بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، رامون بليكوا بصفته مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا ومبعوث وزيرة الخارجية الإسبانية لشؤون حوار الثقافات، والسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي، ونائبه خورخي ابيلا ليثيرنثو.

وقام السفير باستعراض الخطوط العريضة لتصور مشروع أوروبي للمصالحة على المستوى المحلي والوطني، ويمكن أن يكون أساس في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى ترتكز على الربط بين التنمية والأمن ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

هذا وتناول اللقاء أيضا، مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم السلم والاستقرار في ليبيا، ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط.

وأكد السفير على استمرار الدعم الأوروبي لليبيا، واستعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع البدء فيها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.