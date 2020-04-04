خارجية «الوفاق» تدعو الليبيين العالقين بالخارج لتعبئة بياناتهم عبر موقعها

اللجنة تسعى مع الجهات الداخلية ذات العلاقة لترتيب عودة العالقين فور انتهاء الترتيبات. [إدارة الإعلام الخارجي]

دعت لجنة الأزمة بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المواطنين الليبيين بالخارج إلى ضرورة تعبئة بياناتهم عبر الرابط المعمم بموقع الوزارة الرسمي حتى تتمكن السفارات والقنصليات والبعثات من التواصل معهم فور جاهزية الخطة.

وأكدت اللجنة في بيان لها، سعيها مع الجهات الداخلية ذات العلاقة لترتيب عودة العالقين فور انتهاء الترتيبات التي تضمن سلامة المواطنين، حتى لا تتسرب جائحة كورونا داخل البلاد، بحسب اللجنة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة الليبية على رعاية مصالح رعاياها في الخارج، وتقديم وتسهيل كافة الإمكانيات التي تضمن سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، ومن خلال المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الخارجية، وما توصلت إليه لجنة أزمة الوزارة بالخصوص في خطتها الموضوعة لمعالجة مشاكل العالقين عند صدور قرار قفل المنافذ، والذي تمثل في قيامها بإجراءات عاجلة وضرورية تتعلق برعاية وتوفير الإقامة والإعاشة بالقدر المستطاع، وما توفر إليها من إمكانيات، وفقاً لنص البيان.

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