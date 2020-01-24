خارجية «الوفاق» تُرحب بالبيان الختامي لاجتماع دول الجوار الليبي

دعا وزراء خارجية آلية جوار ليبيا، الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحوار السياسي. [إدارة الإعلام الخارجي]

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي اختتم الخميس في الجزائر العاصمة.

وأكدت خارجية الوفاق التزامها الكامل بمخرجات مؤتمر برلين والذي تضمنه البيان الختامي للوزراء الذي دعوا فيه إلى ضرورة التمسك بالحل السياسي في ليبيا وتأكيد ما جاء في مؤتمر برلين.

وثمنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق دور دولة الجزائر الشقيقة ومساعيها الحثيثة لوضع حد للأزمة الليبية.

هذا ودعا وزراء خارجية آلية جوار ليبيا، الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

وأعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا، في بيان صحفي أصدروه في ختام أشغال اجتماعهم بالجزائر عن “انشغالهم العميق إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار”، وأكدوا على “تضامنهم التام مع الشعب الليبي الشقيق”.

كما أكد المشاركون على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، معربين عن تطلعهم إلى أن يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم، بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها و سيادتها على كامل أراضيها.